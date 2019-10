Grinzane Cavour: terzo convegno nazionale organizzato da Avis Piemonte

L’Avis Regionale Piemonte, con il patrocinio della SIMTI, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, organizza sabato 19 ottobre, dalle 9.30, al Castello di Grinzane Cavour, il convegno nazionale “La sostenibilità del sistema trasfusionale”.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti e professionisti nazionali del settore, dirigenti associativi e medici trasfusionisti e sarà un’occasione importante per capire quali saranno gli scenari futuri, non solo nell’ambito del sistema trasfusionale, ma anche per quanto concerne l’associazionismo della donazione del sangue.

Tra gli argomenti trattati vi saranno anche tematiche tecniche: si parlerà della sostenibilità del sistema trasfusionale all’interno della sanità pubblica, degli aspetti demografici, degli aspetti organizzativi e del personale delle strutture trasfusionali e naturalmente dell’ambito associativo.

Tanti i protagonisti della giornata. Interverranno: Giorgio Groppo (presidente Avis Piemonte), Fulvio Moirano (già direttore Agenas e direttore della Sanità Regione Piemonte, direttore generale ASL Sassari), Vincenzo Saturni (già presidente Avis nazionale), Francesco Fiorin (vice presidente nazionale della SIMTI ), Massimo Lauri (presidente dell’Avis Regionale delle Marche). Modera la giornata il giornalista Claudio Puppione.

Alla tavola rotonda moderata da Rosa Chianese (direttore SRC Lombardia) e riguardante il futuro del sistema trasfusionale interverranno Francesco Fiorin (vicepresidente della SIMTI), Roberto Ravera (direttore UdR Avis intercomunale A. Colombo di Torino) Marco Lorenzi (direttore SIT Cuneo e responsabile quadrante Cuneo), Alberto Argentoni (Avis Veneto, già presidente Avis nazionale), Franco Ripa (responsabile CRC Piemonte e programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Piemonte) Pierpaolo Civelli (presidente dell’Avis Regionale della Valle d’Aosta).

L’intervento conclusivo della tavola rotonda sarà tenuto dal Prof. Renato Balduzzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto in diritto costituzionale della salute e diritto sanitario, già Ministro della Repubblica).

Sono previsti nella giornata l’intervento di Luigi Genesio Icardi (assessore alla sanità della Regione Piemonte e presidente della commissione Salute Conferenza Stato Regioni) e Stefano Allasia (presidente del Consiglio regionale del Piemonte). È stato inoltre invitato il ministro della salute Roberto Speranza.

Dichiara Giorgio Groppo, presidente Avis Regionale: “E’ un onore ospitare i rappresentanti della medicina trasfusionale italiana. Anche quest’anno partecipano i migliori medici di medicina trasfusionale garantendo al Convegno un appuntamento periodico di confronto nel nostro Piemonte tra l’Associazione dell’Avis e la struttura pubblica del servizio sanitario nazionale” .

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa: Avis Regionale Piemonte (011 9685828; info@avispiemonte.it).