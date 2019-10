A Bagnolo Piemonte la “Cecy for runners”, corsa non competitiva per sostenere la costruzione di una casa famiglia in Nepal

È in programma oggi pomeriggio (5 ottobre), a Bagnolo Piemonte, la corsa podistica non competitiva di solidarietà “Cecy for runners”.

L’appuntamento è organizzato dalla Croce Verde di Bagnolo Piemonte, in collaborazione con Podistica Valle Infernotto, Cecy Onlus, Comune di Bagnolo Piemonte, commercianti, Istituto scolastico, e Gruppo Alpini.

Il ricavato della corsa verrà interamente devoluto in favore di Cecy Onlus che opera con progetti umanitari nel ricordo della giovane Cecilia Craveri di Revello, prematuramente scomparsa e servirà a sostenere la costruzione della casa famiglia per bambini in stato di abbandono “Dil Kumari” in Nepal.

Ai primi 200 iscritti maglietta tecnica con il logo “Clean Your Future”.

“‘Clean your future’, pulisci il tuo futuro, è un invito che ci arriva dal… mondo! – spiegano gli organizzatori – Il messaggio che si vuole lanciare è molto semplice: il mondo è il nostro futuro ed è nelle nostre mani. Custodire pulito il nostro futuro è nel nostro interesse. Pulire il nostro futuro è migliorare la nostra vita.

Il nostro mondo ci implora, con quel poco di voce che gli rimane (per questo le lettere della scritta sono... consumate, logore), di pulire il nostro futuro.

‘Clean your future’ è una campagna motivazionale per ciascuno di noi che suggerisce il ‘perché’ di una vita rispettosa dell’ambiente: perché quello è l’unico futuro. E’ un messaggio categorico, non si hanno alternative.

Il logo è stato disegnato dall'artista paesanese Marino Felix G., membro attivo dell'associazione Cecy Onlus. Si è scelto l’inglese quale lingua del messaggio per il suo carattere internazionale”.

Il programma della manifestazione prevede, alle ore 14, l’apertura delle iscrizioni, con quota di partecipazione di 6 euro, presso il cortile della Croce Verde, in via De Gasperi. Da qui, verso le 15, partirà la corsa, che si snoderà su un percorso pianeggiante di circa 5 chilometri.

Alle ore 16.30 è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.

Info: www.cecyonlus.org/