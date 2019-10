La "Cioca d'Or" di Confagricoltura Cuneo a Luciano Lando, margaro storico delle valli cuneesi

Al termine dei saluti delle istituzioni e delle premiazioni, con la consegna della "Cioca d'or" a Luciano Lando, margaro storico, da tutti considerato una delle colonne portanti della pastorizia cuneese.

Nato a Prazzo nel 1939, ha vissuto tutte le difficoltà dell'agricoltura e dell'allevamento in montagna. Per molti anni in Francia a tosare le pecore, nel 1969 si è sposato e ha avuto due figli. In quegli anni inizia l'attività di margaro, che non ha mai abbandonato e di cui è ancora un simbolo.

Adesso Luciano ha 80 anni, ma sprigiona una straordinaria saggezza e un grande amore per la montagna. Quella guidata dal figlio Andrea, insieme a sua moglie Sabina, a papà Luciano e a mamma Costanza, oggi è un’azienda attiva e in costante espansione, che conta 200 capi di razza piemontese e 150 ettari di alpeggio a Prazzo, in località Campiglione, dove si producono pregiati formaggi.

Ieri, a Elva, per l'evento di demonticazione delle mandrie, Confagricoltura Cuneo gli ha voluto dare un riconoscimento, "La Cioca d'Or", un premio alla sua prima edizione.

Le parole di Roberto Abellonio

Lando, emozionato, ha ritirato il premio dalle mani dell'assessore regionale Luigi Icardi, assieme alla sua famiglia e tra gli applausi dei tanti presenti.