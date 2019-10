Vigili del fuoco della Granda alla competizione "Only the brave": una sfida in solitaria contro se stessi

Una gara che si ripete da cinque anni e che si svolge a Mezzano, in provincia di Trento. Si chiama "Only the brave" ed è una competizione di abilità tecnica riservata al personale antincendio. Si tratta anche di una giornata di confronto con al centro la protezione delle vie respiratorie per i Vigili del Fuoco.

Organizzata dai Vigili del Fuoco Volontari di Mezzano con lo scopo di utilizzare la natura come palestra d’allenamento, vede ogni anno la partecipazione dei vigili del fuoco di tante zone d'Italia.

La gara prevede un percorso di 5 chilometri, con un dislivello positivo di circa 500 metri, che i vigili del fuoco devono percorrere in notturna, da soli e con l'autorespiratore. Si tratta di una sfida contro se stessi, primariamente. Un impegnativo tracciato che porta dal centro del paese attraverso boschi e sentieri di montagna fino ai prati di San Giovanni, a cui si affianca la prova non competitiva “City” che percorre le antiche vie del comune di Mezzano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, all’interno del circuito artistico “Cataste & Canzei”.

All'edizione 2019 erano presenti anche Gianni Davico e Silvio Milanesio, permanenti del distaccamento dei vigili del fuoco di Alba, assieme al volontario di Morozzo Danilo Curetti.Davico è arrivato 160° su 200, il suo collega si è invece dovuto ritirare per dei problemi.