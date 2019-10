Bra, cantiere tra le vie Carando e Vittorio Emanuele II

Per consentire l’esecuzione dei lavori di collocazione e montaggio gru nel cantiere allestito tra via fratelli Carando e via Vittorio Emanuele II, lunedì 7 ottobre vigerà divieto di transito veicolare nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra l’ingresso del cantiere e l’intersezione con via Piave, dalle 7 e sino al termine lavori, previsto per fine mattinata.

Ai residenti nel tratto interessato dai lavori sarà comunque garantito il passaggio e l'accesso alle rispettive proprietà. Rimane inoltre consentito per tutti i veicoli provenienti dalla rotonda di via Cuneo il transito in via fratelli di Carando.

Sul posto sarà installata adeguata segnaletica stradale a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale al numero 0172 413744.

Informazioni: Città di Bra – Polizia Municipale tel. 0172 413744 – poliziamunicipale@comune.bra.cn.it