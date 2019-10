Ha senso oggi investire in bitcoin?

I bitcoin e le varie criptomonete stanno vivendo oggi alterne vicende. Del resto stiamo parlando di asset decisamente molto volatili, visto che per loro stessa natura non hanno alcun valore intrinseco, ma la quotazione dipende strettamente dalle leggi di mercato. Questo fatto è dovuto al modo in cui sono nate le criptovalute, tutte infatti sono disponibili solo in un numero finito, maggiore è la richiesta da parte dei potenziali acquirenti e maggiore è anche il loro valore. Detto questo, oggi ha senso investire in criptovalute? In effetti sì, indipendentemente dall’andamento del mercato per questo specifico prodotto, vista l’elevata volatilità.

Come si investe in Bitcoin

La questione di fondo sta nel decidere e nel sapere come si investe in Bitcoin. Per molti i bitcoin, e le varie criptovalute, sono beni di cui si sente parlare al notiziario, ma non hanno nessuna idea di come poterli acquistare, vendere o usare nella vita “reale”. In effetti invece investire in bitcoin non è poi così difficile, basta infatti avere a disposizione una connessione internet e un qualsiasi metodo di pagamento elettronico. La compravendita di criptomonete non offre alcun tipo di difficoltà, sono infatti disponibili in rete numerosi siti che consentono di attivare un account e di accedere alle piattaforme che permettono di acquistare numerose criptovalute. La problematica di fondo è solo quella di comprendere il valore di ogni singola valuta e l’andamento futuro del mercato. Anche perché, come abbiamo detto poco sopra, la volatilità in questo campo è molto ampia.

I mercati e il valore di un bitcoin

Quanto vale un bitcoin? Ogni giorno la quotazione di questa valuta è in costante variazione. Come avviene per moltissimi altri “beni”, maggiori sono le richieste da parte degli acquirenti e maggiore è anche il valore effettivo che si deve sborsare per averli; si pensi ad esempio anche all’oro o ad alcuni titoli azionari. Detto questo, per quanto riguarda le criptovalute le notizie che riguardano il loro libero utilizzo, la possibilità che importanti società decidano di utilizzare questo tipo di valuta, o le opinioni espresse pubblicamente da magnati dell’industria, ministri economici o esperti del settore, sono tutti elementi che possono far crollare le quotazioni, o farle salire nell’arco di poche ore. Perché sono queste le informazioni su cui si basano gli acquirenti di criptovalute per decidere se sia il caso di acquistare o vendere.

Il trading online

Se si decide di acquistare bitcoin, il rischio maggiore che si può correre è che il loro valore scenda vorticosamente; in linea di massima però, sul lungo periodo, un qualche guadagno si riesce ad ottenere nella maggior parte delle compravendite. Oggi però volendo si può investire in questo particolare mercato anche attraverso il trading con strumenti derivati. In questo caso non si acquistano criptovalute, quanto piuttosto si specula sul loro valore, quindi si può guadagnare anche da un mercato in discesa. Inoltre è da considerare anche il fatto che per accedere alle speculazioni con i derivati non serve avere a disposizione cifre fantasmagoriche, bastano a volte anche solo poche decine di euro, cosa che rende questi affari ancora più interessanti.