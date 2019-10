Alba, "Carola" su "SeaWatch" sfida "Dosso" su "Strada Cauda": ecco la rosa di fantini e ciucchini in gara al Palio degli Asini (FOTOGALLERY)

Fantasia come sempre al potere nella scelta dei nomi di asini e fantini coi quali i nove borghi albesi hanno scelto di presentarsi alla partenza delle due batterie di gara (la seconda assegnerà anche il Palio delle Città Gemelle) e della finale che nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, assegnerà l’edizione 2019 del Palio degli Asini.



In mattinata piazza del Duomo è stata come di consueto la sede per il sorteggio degli asini che la Giostra delle Cento Torri assegna alle diverse contrade, 7 delle quali hanno approfittato della facoltà di presentare un proprio animale per una delle due coppie chiamate a concorrere nelle due batterie (solo due rioni utilizzeranno gli asini assegnati dall’organizzazione per entrambe le coppie in gara).



Questa la rosa dei partenti alla gara, che prenderà il via una volta terminata la Sfilata storica in partenza dalle ore 14 da piazza Michele Ferrero.



Santa Rosalia con "Piove sempre" su "Bagnato" e "Dosso" su "Strada Cauda" (fantini Riccardo Roggero e Loris Rinero);

Moretta con "Moretta" su "Doppietta" e "Cur" su "Lest" (fantini Daniele Marcianti e Luca Cagnassi);

Brichet con "Ciccio" su "Bello" e "Fuma" su "Che Vinciuma" (fantini Silvano Accomo e Luca Borio);

San Martino con "Peggy" su "Pongo" e con "Fate su Furb" (fantini Carlotta Veglio ed Edoardo Ravinale);

Fumo con "Pippo" su "Pluto" e "Yoghi" su "Bubu" (fantini Matteo Fenoglio e Andrea Arione);

Santa Barbara con "Balin" su "Bocia" e "Barolo" su "Barbaresco" (fantini Francesco Grimaldi e Fabrizio Dotta);

Rane con "Capra" su "Asino" e "Da Fonz" su "Consolle" (fantini Marco Capra e Francesco Fauzia);

Patin e Tesor con "Senza" su "Sagrin" e "Bravo" su "Benny" (fantini Andrea Capra e Cazac Vasile Ciprian);

San Lorenzo con "Carola" su "SeaWatch" e "Pomello" su "Il Bello" (fantini Lukas Pfister e Gianluca Zanno).