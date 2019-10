Il campione Nba Marco Belinelli testimonial d’eccezione per il Tartufo Bianco d’Alba

Arriva nientemeno che dal grande palcoscenico della Nba il primo testimonial d’eccezione per l’edizione 2019 della Fiera Internazionale del Tartufo, che in queste ore sta vivendo il primo dei suoi otto intensi weekend.



Parliamo di Marco Belinelli, 33enne guardia della Nazionale italiana di basket, ora tornato in forza ai San Antonio Spurs dopo aver giocato in numerose squadre della lega professionistica del basket a stelle e strisce.



Cresciuto nella Virtus e poi passato alla Fortitudo Bologna, Belinelli è il primo e unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, conquistato nella stagione 2013/14 con i San Antonio Spurs.



Nella squadra texana la guardia originaria di San Giovanni in Persiceto, centro a pochi chilometri dal capoluogo emiliano, era arrivato dopo essere passato dai quintetti di Golden State Warrios, Toronto Raptors, New Orleans Hornets e Chicago Bulls. E dallo scorso anno vi è ritornato dopo altre parentesi per Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.



Una carriera da globetrotter, che ora quindi lo ha riportato in Texas. Con un po’ di nostalgia si sta preparando per una nuova partenza alla volta degli Usa, ma non senza un bello spot per il Tartufo Bianco d’Alba. Ecco infatti cosa nelle scorse ore ha scritto dal suo profilo Instagram, dove il quarto miglior realizzatore della Nazionale Italiana (2258 punti in 154 partite) conta qualcosa come 365mila follower.



"Tra poco inizia una nuova stagione e per un po’ mi mancherà il buon cibo italiano. Prima di partire per San Antonio non potevo perdermi questa autentica eccellenza del nostro Paese: il Tartufo Bianco d’Alba. Dal 5 ottobre al 24 novembre vi invito ad andare alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Grazie a @ubibanca sponsor della Fiera e grazie all’Ente Fiera per questo regalo squisito!".