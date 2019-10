Il saluto di Montà al segretario comunale Claudio Chianese. Al suo posto arriva Fausto Sapetti

Per Claudio Chianese, 53 anni, residente ad Asti, lunedì 30 settembre, è stato l’ultimo giorno di lavoro come segretario comunale di Montà.

Con un momento di festa nella chiesa di San Michele ha voluto salutare tutti i colleghi e dipendenti, e gli amministratori (consiglieri di maggioranza e minoranza, assessori, ex sindaci) delle ultime tre legislature.

Nel suo commosso discorso ha ringraziato i montatesi, sottolineando come, nel tempo, il paese sia diventato la sua seconda famiglia. Tutti i presenti hanno reso omaggio al suo impegno e ai risultati raggiunti grazie al suo operato: dalla realizzazione della piscina comunale al recupero della Casa delle Associazioni, il deus ex machina del paese degli ultimi tre lustri.



Dirigente della pubblica amministrazione, il dott. Chianese, era entrato in servizio sul territorio nel 2004, lavorando con attenzione e passione a fianco delle amministrazioni montatesi che si sono succedute negli ultimi quindici anni.

Chianese è ora in servizio a tempo pieno a Bra, mentre a Montà prenderà ufficialmente servizio nei prossimi giorni il dottor Fausto Sapetti.