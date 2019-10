Intervista al prodigio del nuoto Benedetta Pilato (VIDEO)

A soli 14 anni e 6 mesi d'età, è divenuta l'azzurra più giovane di sempre a debuttare ai campionati del mondo (addirittura meglio di Federica Pellegrini), vincendo l'argento nei 50 metri rana.

A dispetto della sua adolescenza, Benedetta Pilato mostra però una grande maturità nel calmierare le parole e tenere a freno gli entusiasmi: "Al momento il nuoto è per me soltanto un hobby, ma in questa stagione sono consapevole di dover lavorare, lavorare e ancora lavorare - ha dichiarato l'atleta ai nostri microfoni -. Non trascuro tuttavia lo studio, che ritengo fondamentale".

Guarda al futuro con curiosità, senza fare proclami: "Le Olimpiadi di Tokyo 2020? Sono ancora molto giovane, non saranno il mio obiettivo principale. Certo che se dovessi centrare un risultato importante nella rassegna a cinque cerchi, non lo butterei via...".

Di seguito, l'intervista completa a Benedetta Pilato.