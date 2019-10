"La Nazionale di pallanuoto a gennaio sarà a Cuneo": l'annuncio del ct Sandro Campagna (VIDEO)

L'Italia maschile di pallanuoto sarà a Cuneo a gennaio: l'annuncio in anteprima assoluta giunge direttamente dalla bocca del ct del Settebello, Sandro Campagna, premiato quest'oggi al "Galà della Castagna d'Oro" di Frabosa Sottana.

Gli azzurri, laureatisi lo scorso 27 luglio campioni del mondo dopo il successo in finale ai danni della Spagna (10-5), saranno in "Granda" a inizio 2020: decisamente uno spot importante per l'intera provincia e per il suo capoluogo, sempre molto attento alle dinamiche connesse agli sport acquatici.

Nel corso dell'intervista ai nostri microfoni, Campagna ha inoltre rivelato che quella di Cuneo sarà una delle tappe del percorso di avvicinamento della Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, alle quali i nostri portacolori giungeranno con i favori del pronostico, forti dei recenti successi iridati.