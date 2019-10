Leo Club Fossano e provincia Granda: giovani, impegnati, altruisti

Si è tenuto a Fossano il meeting dei Leo Club piemontesi, ospiti del Leo Club Fossano e Provincia Granda.

Al termine del congresso, i giovani membri dei diversi distretti hanno voluto incontrare i giornalisti per illustrare i progetti che si sono impegnati a portare avanti nel prossimo anno 2020.

Introdotti dal presidente del distretto Giuseppe Cirillo i giovani hanno dimostrato quanto sia sbagliata la considerazione dei giovani come viziati e passivi.

Il governatore del distretto Erminio Ribet ha spiegato come i Leo siano nati come costola dei Lions per accogliere i giovani dai 12 e i 30 anni e in questi anni abbiano assunto un ruolo sempre più dominante nel mondo Lions: “All’interno dei Lions ci sono tutte le professioni e i soci partecipano ai progetti in base alle loro competenze. Negli ultimi anni sono nate moltissime nuove professioni e sono i giovani a darci una mano offrendoci un confronto continuo”.

“Il Leo è un’associazione giovanile ed è l’acronimo di Leadership Experience Opportunity. I giovani acquisiscono competenze attraverso il volontariato che saranno utili nella vita professionale, per diventare leader. Ogni anno c’è un tema operativo nazionale, uno distrettuale e un tema di sensibilizzazione nazionale - ha spiegato Giuseppe Cirillo -. A sua volta ci sono tre macro aree: green, ambiente e sport”.

Il referente per il territorio del tema nazionale è Matteo Dalmazzo che ha illustrato il T.O.N. “Leo for safety and security” di durata triennale con l’obiettivo di potenziare gli equipaggiamenti in dotazione degli enti di primo soccorso e sensibilizzare sul tema della sicurezza. Per sostenere questo progetto si porteranno avanti delle raccolte fondi di prodotti dolciari natalizi, pasquali e annuale il cui primo appuntamento sarà il 14 e 15 dicembre con una discesa in piazza.

Il tema distrettuale è, invece, un tema green, come spiegato da Giulia Della Ferrera. Lo scopo del T.O.D. è quello di incrementare la collaborazione tra i club. Ci saranno dei gadget green, tra i quali una borraccia e un astuccio eco-smoke e ogni area sceglierà che progetti sostenere. Ci sarà il sostegno al Banco Farmaceutico, con l’organizzazione di un ciclo di eventi di stampo sportivo, l’acquisto di materiale scolastico per le scuole primarie, finanziato con una degustazione di vini, l’acquisto di 6 panche da picnic inclusive da installare in altrettante zone, la donazione all’Associazione Ciechi e Ipovedenti attraverso l’organizzazione di eventi pizza/birra/quizzone.

Il tema di sensibilizzazione nazionale è quello della donazione del sangue, illustrato da Maddalena Fia. L’evento sarà “Leo Zero Negativo, Dono Positivo” per stimolare alla donazione, ma anche a uno stile di vita corretto per essere un buon donatore.

Continua l’impegno per l’ambiente, l’organizzazione di un campo estivo per giovani disabili a Domodossola, le collette alimentari, l’impegno sul fronte dei bambini con i progetti di sensibilizzazione alla disabilità visiva, uditiva e motoria, alla sana alimentazione, con un progetto di sensibilizzazione al Diabete di tipo 1.

Un progetto di recente adozione è quello portato avanti come referente dalla fossanese Anna Leone: Leo for Women: “un service al primo anno pensato per la donna e per la parità di genere. Vogliamo sia sensibilizzare sia contribuire ad aumentare l’autostima delle donne attraverso un concorso di fotografie, conferenze nelle scuole, corsi di autodifesa ed eventi sportivi”.

Un altro progetto sostenuti viene invece dai Lions ed è stato illustrato da Matilde Calandri: “Spazi Neonati è un progetto per il reparto di terapia intensiva neonatale del Sant’Anna di Torino, un’eccellenza europea. Lo scopo è la riprogettazione degli spazi comuni di terapia intensiva neonatale. Come Lions ci siamo impegnati per 25mila Euro dei 140mila necessari”.