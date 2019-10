La tangenziale di Mondovì riaperta al traffico dopo la chiusura di ieri

Traffico nuovamente regolare sulla Tangenziale di Mondovì (Statale 704), chiusa ieri tra il km 3 e il km 3,800, all'altezza di località Tetti Beccaria, per il distacco di una placca di rivestimento corticale dal cavalcavia ferroviario



A farlo sapere è l’Anas Piemonte, che con una nota appena diffusa ha aggiornato la situazione della tratta dopo la chiusura al traffico disposta ieri, sabato 5 ottobre, in seguito al distacco di una placca di rivestimento corticale dal cavalcavia ferroviario che sovrappassa la tangenziale all’altezza del km 3,450.



La chiusura provvisoria si era resa necessaria per consentire di eseguire in sicurezza l’intervento sul rivestimento superficiale del sottopasso.