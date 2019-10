Rsu Ferrero, la Fai Cisl consolida il proprio primato superando quota 1.400 voti

La Fai Cisl si impone alle elezioni per la rappresentanza sindacale (Rsu) nello stabilimento albese, come anche negli altri tre stabilimenti italiani (per la sigla degli alimentaristi cuneese sono arrivate le congratulazioni del segretario generale Annamaria Furlan), conquistando un totale di 1.406 voti, 306 in più della Uila-Uil, che ha ottenuto 1.100 preferenze, e 537 in più della Flai-Cgil, che si è attestata a 869 preferenze.



Al voto erano chiamati oltre 4.800 dipendenti Ferrero degli stabilimenti di Alba e Canale, convocati alle urne per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nella tornata elettorale andata in scena tra il 30 settembre e i primi tre giorni di ottobre.



"La Fai-Cisl – spiega in una nota la stessa sigla sindacale, che esprimerà 15 delegati – non si limita a confermare un primato che è storico per la realtà albese, ma incrementa il proprio consenso, ottenendo un numero di preferenze superiori rispetto alle 1.276 registrate nella passata tornata elettorale".



"In un contesto di forte cambiamento – dichiarano con soddisfazione Franco Ferria, Antonio Bastardi e Clara Casetta, della segreteria provinciale Fai – e di rapida evoluzione verso nuovi modelli di business, nuovi modelli organizzativi e globalizzati, la fiducia nei nostri confronti aumenta e si consolida. Ringraziamo, quindi, tutti i candidati, gli eletti, la commissione elettorale, gli scrutatori e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Un grazie a tutti i lavoratori e lavoratrici che hanno scelto la Fai investendola di grande responsabilità in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla difesa dei livelli occupazionali, agli investimenti futuri e ai rinnovi degli accordi che andremo a sottoscrivere. Un ringraziamento particolare a tutti i delegati che definiamo “multitasking” per l’impegno, la dedizione e l’ascolto con cui ogni giorno si cercano faticosamente soluzioni e non invece facili riflettori, in raccordo con tutti i servizi Cisl, riservati non solo ai nostri iscritti ma a tutti i cittadini e alla comunità".



Soddisfazione per l’esito della consultazione viene espressa anche dalla Uil, con Alberto Battaglino, segretario territoriale Uila: "Per la terza tornata siamo la seconda oraganizzazione all'interno della Ferrero. Siamo cresciuti in tutti i collegi, portando a 231 voti il nostro vantaggio sulla Cgil e portando a casa risultati importanti nel reparto Wrt-Rocher, dove siamo passati da terza a seconda formazione, e in un collegio importante come quello della Soremartec e Staff-Servizi, dove siamo passati da 111 a 199 voti, dove altri hanno perso parte del proprio storico consenso. Purtroppo ci siamo dovuti presentare al voto senza la nostra compianta Leopolda Scarcia (delegata mancata nel marzo scorso, con 180 preferenze la più votata della passata tornata, ndr), ma nonostante una così grave grave perdita siamo riusciti a realizzare un ottimo risultato complessivo, portando anche quattro donne tra i 12 nostri delegati. Ora continueremo il nostro lavoro sempre all’insegna della trasparenza, dell’impegno e senza promesse. Dopo questa dura battaglia il nostro lavoro riprenderà come prima, all’insieme dell’unitarietà con le altre forze sindacali, sempre per il bene dei lavoratori, mentre ci incoraggia anche il continuo aumento nel numero dei nostri iscritti".

I nominativi degli eletti saranno comunicati decorsi i giorni richiesti dalla data di affissione dei risultati.



COSI’ TRE ANNI FA

Nel settembre 2016 (alle urne si recarono 3.151 dipendenti su 4.874 aventi diritto al voto, per un totale di 2.979 voti risultati validi) la lista della Fai Cisl era risultata la più votata, portando a casa 1.276 preferenze (42,8%) e assicurandosi in questo modo 14 dei 36 delegati designati, contro i 15 guadagnati ora.

Seconda era stata la squadra della Uila Uil, con 978 voti (32,8%) e 13 delegati, mentre la Flai Cgil aveva raccolto 725 voti (24,4%), per un complesso di 9 delegati.

Il candidato più votato della tornata (181 voti) era stata la compianta Leopolda Anna Scarcìa, in rappresentanza della Uil Uila, scomparsa nel marzo scorso dopo una lunga malattia, mentre Luciano Rosso (167) per la Fai Cisl e Nadia Molino (164) per la Flai Cgil erano risultati i più indicati per le rispettive liste.