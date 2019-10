Savigliano: due giornate alla scoperta del mondo delle Drag Queen

A Savigliano sono stati due giorni dedicati al mondo delle Drag Queen quelli appena trascorsi. Due giornate che hanno regalato ai saviglianesi sorrisi e intrattenimento, ma anche spunti di riflessione e momenti di rottura tra le persone e i loro pregiudizi.

Un’azione di destrutturazione dei pregiudizi passata attraverso una serie di comparse di Ava Hangar, miss Italia Drag 2019 e della sua collega Mila in luoghi inconsueti come il ristorante “La Cascina”, frequentato principalmente da uomini in pausa pranzo lavorativa, i bar del centro o l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Unitre. Una presenza, quella di Ava e Mila, inattesa e apparentemente fuori contesto che ha spinto chi ha avuto la fortuna di incrociarle l’opportunità di esplorare un mondo, quello delle Drag Queen, ancora poco conosciuto.

Venerdì pomeriggio, inoltre, Ava e Mila hanno tenuto una masterclass di avvicinamento al mondo Drag nel nuovo Chapiteau di Fuma che ‘nduma scuole di circo con una quindicina di presenti.

Il gran finale l’ha offerto Ava Hangar ieri sera, sabato, con “Tender – spartito dissonante per una Drag Queen”, spettacolo in cui Riccardo Massidda di Fabbrica C veste i panni di Ava, soubrette d’antan che ironizza su se stessa e con il pubblico in equilibrio tra risate, malinconia e sottile ironia.

Anche a Fossano in questi giorni si è portato avanti un incontro per superare pregiudizi, sebbene di diverso genere, con Granda Queer che ha tenuto un incontro al Vitriol, locale del centro di Fossano, per parlare di bisessualità venerdì 4 ottobre. Come di consueto nelle serate nei locali una parte del pubblico era al corrente dell'incontro, mentre altri erano avventori incuriositi dal tema. Una cosa è certa: dalle domande poste in forma anonima dal pubblico, il cammino verso la consapevolezza di se stessi e degli altri è ancora molto lungo.