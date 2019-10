Sgarbi, Renzi e Pozzetto: le imitazioni di Claudio Lauretta ai microfoni di TargatoCn (VIDEO)

Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi e Renato Pozzetto al Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana: fake news? No, almeno in parte. Perché questi tre personaggi sono giunti davvero nel Monregalese, per mezzo delle corde vocali e della mimica facciale e corporea di Claudio Lauretta, celebre imitatore, che ha regalato risate nel corso della sua esibizione di sabato 5 ottobre al Gala Palace.

Lauretta ha fra i suoi cavalli di battaglia le imitazioni dei tre personaggi sopra menzionati, che l'hanno portato alla ribalta del mondo televisivo e radiofonico, con apparizioni a "Striscia la Notizia", a "Italia's Got Talent" e sulle frequenze di Radio DeeJay.

Intercettato dai nostri microfoni, l'artista ha voluto donare ai nostri lettori uno sketch esilarante, nel quale veste i panni del noto critico d'arte, dell'ex premier e dell'eterno "ragazzo di campagna".

Buona visione!