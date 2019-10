Un successo la giornata braidese di "Match it Now": Admo in campo per promuovere la donazione di midollo osseo

Una splendida iniziativa quella che l’Admo Piemonte ha promosso ieri, sabato 5 ottobre, nella città di Bra, teatro di una giornata utile a dar concretezza di adesione alla donazione di midollo con la tipizzazione di decine di giovani, nuovi volontari che hanno raccolto anche la possibilità offerta dal gruppo comunale Aido di Bra di replicare la volontà di esser socialmente utili a chi soffre in lista d'attesa per un trapianto.



Presente e partecipe con uno stand di rappresentanza anche l’Avis, per un utile momento d'informazione e promozione della raccolta di un elemento prezioso e non sinterizzabile qual è il sangue.



"Far squadra è sempre più importante – ha dichiarato visibilmente soddisfatto Gianfranco Vergnano, segretario Aido Nazionale e presidente del Gruppo Comunale Aido "Nicoletta Gorna" di Bra – e l'occasione data a tutte e tre le realtà legate al 'dono' come Aido, Admo e Avis di scendere contemporaneamente in campo ha permesso un volano utile in termini di risultati per un'iniziativa sicuramente da ripetere".