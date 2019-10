Verzuolo, l’uso della plastica in mensa non è nocivo per la salute: fatte le verifiche

“L’uso della plastica non è nociva – dice la dichiarazione di conformità della cooperativa Punto Service che gestisce le mense delle scuole Verzuolo, interpellata in seguito alla mozione presentata dalla minoranza nell’ultimo Consiglio comunale, respinta dalla maggioranza.

Mozione che accusava le stoviglie in plastica monouso usate nelle mense cittadine di essere, si legge nel testo, "inclini ad alterare il gusto degli alimenti con cui vengono a contatto e nella maggior parte dei casi a rilasciare sostanze tossiche o nocive".

"Un’affermazione grave e falsa – chiariscono dalla maggioranza consigliare - la cooperativa Punto Service che gestisce anche le mense delle scuole ci ha fatto avere la dichiarazione di conformità delle aziende produttrici e fornitrici delle stoviglie rispetto al Regolamento europeo n. 10/2011. Tutto è regolare, non c’è alcun pericolo per la salute". Avevamo chiesto alla minoranza un incontro preventivo per condividere una mozione in merito – aggiungono -ma non abbiamo avuto risposta in merito".

L’Amministrazione, sottolinea il sindaco Panero - continua ad approfondire la materia. "Abbiamo contattato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Asl Cn1 per conoscere la normativa in materia. L’Asl ha spiegato l’importanza del Regolamento (UE) n. 10/2011: tutte le leggi che trattano la plastica in Italia devono far riferimento ad esso".

Tra i punti fondamentali del Regolamento l’obbligo per i fornitori di redigere una dichiarazione di conformità dei propri prodotti e la possibilità per tutti gli operatori del settore alimentare di accedere alle informazioni di produzione per verificare il rispetto delle norme. "Fatte, inoltre, le verifiche tecniche presso il settore produzione: non ci sono ricadute negative sulla salute".

“L’obiettivo primario dei sistemi di sicurezza durante gli eventi è la salvaguardia delle persone – sottolinea Panero - così come previsto dalla normativa sulle manifestazioni pubbliche. Per questo è vietato introdurre oggetti come contenitori di vetro, ma anche oggetti da punta o da taglio e persino bottiglie di plastica col tappo e lattine; impensabile quindi usare stoviglie in ferro o in ceramica come proposto dalla minoranza".

Inoltre, i Comuni che si esprimono a sfavore delle plastiche monouso attraverso mozioni o altri strumenti politici possono subire ricorsi e venire bloccati perché le ordinanze sono considerate illegittime. L’Amministrazione comunale continuerà a verificare la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento. La salute dei cittadini, bambini e adulti, e dell’ambiente -concludono dalla maggioranza – sono una nostra priorità".