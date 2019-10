Incidente mortale tra Genola e Levaldigi: ciclista perde la vita nello scontro con un’auto

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente e nemmeno l’identità del ciclista (dai primi accertamenti pare che l’uomo non avesse con sé documenti di riconoscimento) che, poco prima delle ore 20 di oggi, domenica 6 ottobre, ha perso la vita in uno scontro con un’automobile registratosi lungo la Strada Provinciale 20, tra Genola e Levaldigi.



Sul luogo del sinistro sono intervenute l’emergenza 118 insieme a squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Saluzzo e dal distaccamento Volontari di Savigliano.



Al medico intervenuto in soccorso della vittima dell’investimento non è purtroppo rimasto che constatarne il decesso in ragione del trauma subito nello scontro e nella conseguente caduta a terra.