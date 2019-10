Mondovì, incendio in un sottotetto in via Beccaria

Ha richiesto l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal locale distaccamento l’incendio che nella prima serata di ieri, sabato 5 ottobre, ha interessato un sottotetto di un’abitazione in via Giovanni Battista Beccaria a Mondovì.

Le fiamme si sarebbero propagate da alcune ceste di vimini, ma grazie anche al pronto intervento dei pompieri sono state contenute e non hanno comportato il ferimento di persone o danni di rilievo all'abitazione.



Nella stessa serata un’altra squadra di Vigili del Fuoco, proveniente in questo caso dal distaccamento di Alba, è intervenuta per una fuga di gas segnalata a Benevello, anche in questo caso senza particolari conseguenze.