Violento scontro tra due auto sulla Provinciale tra Racconigi e Caramagna (FOTO)

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per gli occupanti delle due vetture coinvolte l’incidente stradale verificatosi intorno alle 18 di ieri, sabato 5 ottobre, sulla Strada Provinciale che collega Racconigi a Caramagna.

Qui, per ragioni in via di accertamento da parte delle autorità, una Volkswagen Golf e una Fiat 500L sono andate a scontrarsi violentemente, dopodiché la prima ha ultimato la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono giunti i soccorritori dell’emergenza sanitaria 118, unitamente ai Vigili del Fuoco Volontari di Racconigi – il cui intervento ha consentito agli occupanti di una delle auto di uscire dal veicolo – e ai Carabinieri, impegnati nella regolazione del traffico e nei rilievi del caso.