La “Merlo” ricerca un automotive embedded software engineer

La “Merlo”, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine operatrici e sollevatori telescopici per l’edilizia, l’industria, l’agricoltura, ricerca un automotive embedded software engineer.

La risorsa, inserita nel team di ricerca e sviluppo elettronico, dovrà eseguire lo studio del progetto in coerenza con le richieste specifiche del Cliente e condurre le attività di progettazione software e hardware.

Si richiedono:

Laurea in Ingegneria elettronica/meccatronica

Almeno 2-3 anni di comprovata esperienza in analoga funzione, preferibilmente nel settore automotive

Ottima padronanza del linguaggio C

Conoscenza di architetture software strutturate a livelli (Basic Software)

Esperienza nella scrittura di driver per microcontrollori a 8-16-32 bit

Gradita conoscenza della famiglia NXP MPC57XX / microcontrollori con tecnologia LockStep

Gradita conoscenza di Linux Embedded

Buona conoscenza lingua inglese

La retribuzione e l’inquadramento saranno commisurati alle dimostrabili capacità ed esperienza.

Per candidarsi scrivere a selezione@merlo.com indicando in oggetto la posizione in oggetto e allegando un CV aggiornato.