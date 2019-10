Appuntamento con i sapori autunnali negli eventi della prima domenica di ottobre in Granda

Da Langhe e Roero alle Valli della Granda, in tutta la provincia fiere e sagre, ma anche iniziative culturali, solidarietà, volontariato e tanto altro per oggi, domenica 6 ottobre.

Fiere, enogastronomia, sagre e manifestazioni varie

Ad Alba, questo è il primo fine settimana dell’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno della città. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba e la rassegna “Albaqualità” saranno aperti ogni sabato e domenica fino al 24 novembre; la manifestazione prevede mercatini, rievocazioni medioevali, eventi sportivi ed enogastronomici. Il fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati ai gourmand e agli enoturisti più esigenti, offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Il filo conduttore di questa edizione parte dall’eccezionale binomio tra uovo e Tartufo Bianco d’Alba che insieme rappresentano l’equilibrio perfetto del gusto.

Da questa domenica sarà aperta anche la Piazza dei Sapori, appuntamento mercatale che affollerà lo spazio di fronte al tempio di San Paolo.

Info: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org





Sempre ad Alba oggi, domenica 6 ottobre, si correrà il Palio degli Asini, la pazza corsa di ciuchini che vedrà i nove borghi della città sfidarsi per la conquista del drappo. Il Palio sarà preceduto dalla sfilata storica con oltre mille figuranti, durante la quale ciascun borgo proporrà un episodio storico di ispirazione medioevale. Ciascuna rappresentazione sfilerà per le vie della città e terminerà all’interno dell’arena del Palio, dove una giuria qualificata assegnerà il premio per la migliore messa in scena. Si inizierà alle 10.00 con l’assegnazione degli asini ai Borghi, alle 14.00 la sfilata medioevale e dalle 15.00 alle 18.00 avrà luogo il Palio degli Asini.

Info: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/palio-degli-asini-e-sfilata-medievale/





A Barbaresco sono iniziati e proseguiranno fino al 30 novembre “I weekend di piacere Barbaresco”, incontri con i produttori di Barbaresco con degustazione e racconto di storia e tradizioni legate a questo vino. Appuntamento all’Enoteca Regionale del Barbaresco questa domenica dalle 11.00 alle 18.00. Costo: €15 a persona. Info: www.enotecadelbarbaresco.com





A Bra, oggi, domenica 6 ottobre, ci sarà “Da cortile a cortile”, itinerario enogastronomico nei cortili storici della città diviso in sette tappe. A partire dalle ore 10.00 i partecipanti avranno l’occasione di vivere una giornata che saprà coinvolgere tutti i cinque sensi, tra sapori, tradizioni, arte e musica, all’interno di piazze e cortili storici. A deliziare il palato, il percorso enogastronomico itinerante prevede tappe con i prodotti tipici del territorio: focaccia e l’immancabile salsiccia di Bra, antipasti misti, bagn’ant oli, agnolotti al sugo, bollito misto alla piemontese con salse, degustazione di formaggi con miele e dessert. Per i più curiosi e appassionati di arte e cultura, sarà la giornata giusta per godere di incantevoli scorci, visitare musei e luoghi di culto dallo spirito barocco oppure prendere parte alla mostra fotografica “Roero” di Carlo Avataneo, ospitata ad ingresso gratuito nelle sale affrescate dello storico Palazzo Mathis. Per tutta la giornata in città animazioni musicali, tour guidati ed eventi collaterali.

In tale occasione, arriverà anche a Bra il treno storico in partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova che offrirà ai passeggeri una giornata fuori porta, alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Il convoglio a vapore effettuerà tappe intermedie con possibilità di salita a Torino Lingotto e Carmagnola. Info: www.turismoinbra.it





A Piozzo, prosegue oggi, domenica 6 ottobre, la Fiera della Zucca che continua a attirare migliaia di visitatori incuriositi dalle più di 500 varietà di cucurbitacee selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita in una via panoramica del paese, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo con semi che provengono da ogni angolo del mondo e verranno esposte su carri agricoli; si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non.

Ci sarà la possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca, bomboloni, muffin, cioccolatini artigianali canditi con la zucca, risotto e minestrone. L’appuntamento si svolgerà in un’atmosfera festosa con tanti eventi. Info e programma: www.comune.piozzo.cn.it e www.prolocopiozzo.it





Questo fine settimana è tempo di far festa anche a Maddalene, frazione di Fossano; oggi, domenica 6 ottobre, alle 12.30 aperitivo per tutti offerto dalla Pro Loco. A partire dalle ore 14 memorial per ricordare gli amici Lorenzo e Danilo con Torneo calcio a 5. Alle 18.30 finale del torneo di calcio. Ore 21 serata di canti corali e spiritualità con J’Amis d’la Madlana e La Mezz’ora Canonica. Info: www.facebook.com/Associazione-Turistica-PRO-LOCO-Maddalene





A Sanfrè, in occasione della festa patronale dei Corpi Santi, la Proloco organizza la tredicesima edizione della Sagra del riso, cerale coltivato anche nelle campagne del paese. Un programma ricco di ospiti e di eventi per tutte le età allieterà il paese fino al 14 ottobre. Oggi la giornata sarà dedicata alla musica, con lo spettacolo di danza dell’associazione Out of dance (ore 18), l’esibizione dei Grigi per caso (ore 19) e il tributo ai Queen (ore 22) dopo la cena a base di hamburger; ingresso libero. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presente un servizio bar in piazza De Zardo e ci sarà il luna park in piazza Nassiriya. Info: www.prolocosanfre.it/





Fino all'8 ottobre a Barge è in programma l’“Ottobrata 2019”, rassegna commerciale, agricola, artigianale sotto l'ala mercantile in via del centro storico e in Piazza Garibaldi e S. Giovanni.

Questa domenica sono in programma il mercatino dello scambio e del baratto, l’esposizione dei vecchi mestieri e l’apertura Stand Ala Mercatale. Alle 10.00 inizio della Rievocazione storica e visita campo militare presso Parco Villa Signoretti, alle 12 apertura Punto gastronomico e alle

15.30 sfilata per le vie del paese con sbandieratori, Majorettes e dei gruppi della Rievocazione Storica. Alle 19.30 è in programma la cena della tradizione piemontese e a seguire spettacolo cabaret musicale e comicità popolare dei Trelilu.

Info: www.facebook.com/prolocobarge/





A Saluzzo è in programma anche oggi Mattoncino Mania nell’ex caserma Musso. A organizzare l’importante evento, che attrae sempre l’attenzione di migliaia di appassionati, è “Bollati Giochinfanzia” di Saluzzo in collaborazione con la Lego.

La manifestazione ospiterà la sezione Collezionisti e la sezione Juniores. All’interno del percorso espositivo sarà presente la zona ristoro e verrà allestita una grande area gioco gratuita, con animatrici dedicate e il libero accesso previsto per tutti i piccoli visitatori.

Info: www.mattoncinomania.it





A Villa di Verzuolo in questo fine settimana si festeggia la Santa Madonna del Rosario. Oggi, domenica 6 ottobre, apertura dei festeggiamenti e della Mostra ortofrutticola “Prodotti della Collina”, laboratorio e intrattenimenti per bambini “Guarda, Prova, Impara”. Prevista anche l’esposizione di mezzi storici in collaborazione con il Vespa Club Verzuolo e l’esposizione di falchi e rapaci a cura di Falconieri “La Torre”. Alle 12,30 è in programma la Grande polentata. Nel pomeriggio divertimento assicurato con Happy Days Vintage corner, un’immersione nei favolosi anni 50 e 60 con Andrea Caponnetto e il Movin’On Team. Ci sarà anche una castagnata e la degustazione di frittelle di mele. Alle 20.00 ci sarà la Cena D’la Duminica e alle 21.15 serata caraibica, esibizione e animazione dell’Emotion Dance di Piero e Elena.

Info e programma completo: www.villadiverzuolo.it





A Rossana prosegue anche oggi il fine settimana dedicato alla Sagra della Castagna e del Fungo, fiera dei prodotti tipici locali con possibilità di acquisto, animazioni musicali e mostre tematiche.

Oggi, domenica 6 ottobre, aprirà dalle 9.30 la Sagra, grande manifestazione fieristica per le vie del paese. Si potrà passeggiare per il mercato ed ascoltare la musica delle bande disposte nei principali angoli del paese e visitare le mostre allestite negli edifici comunali. Dalle 12.00 alle 15.00 distribuzione polenta e Bulè presso il Palasagra. Alle 14.30 ci sarà la sfilata folkloristica e nel pomeriggio distribuzione di Caldarroste e degustazione di funghi.

Info: prolocorossana@libero.it - www.prolocorossana.it





A Prazzo Inferiore per questo fine settimana è stata organizzata la 23° Sagra della Patata, il cui programma prevede per questa mattina l’apertura della mostra-mercato della patata e di altri prodotti tipici con numerose bancarelle che animeranno le strade del paese. Seguiranno la benedizione delle patate, la dimostrazione pratica di cucina e nel pomeriggio musica con il gruppo “QuBa libre duo”, balli occitani, merenda montanara a base di prodotti locali e animazione per bambini con “Pluf, gioca con le terre del Monviso”.

Per l’occasione il museo della canapa e il Parco Avventura Valle Maira in località Pian della Ferriera saranno aperti. Info: www.comune.prazzo.cn.it





A Valgrana prosegue oggi la 29° Sagra della Pera Madernassa; il programma di oggi prevede l’esposizione di Pere Madernassa e dei prodotti locali, il mercatino artigianale, le mostre fotografiche nel grande salone, e, nel pomeriggio, le danze occitane. Orari: sab. 21-23.30, dom 9-20 Info: tel +39 347 5976 342; +39 347 2511 830.





A Cuneo l’edizione 2019 di Oktoberfest proseguirà fino al 7 ottobre in piazza Ferruccio Parri (ex piazza d'Armi) per due settimane all'insegna di birra, bretzel e specialità bavaresi. Non mancheranno musica bavarese e band dal vivo per trasformare ogni serata in una festa, non solo birra e piatti bavaresi ma tanto intrattenimento musicale live.

Allestito anche il Luna Park, ricco di attrazioni e novità nell’area verde attrezzata con divertimento assicurato per tutte le età, con l’antica giostra dei cavalli, le classiche giostre a catene, gli autoscontri, i dischi volanti, ma soprattutto una nuova ruota panoramica di ben 25 metri di altezza, dieci in più rispetto a quella degli anni passati. Tutti gli aggiornamenti sui social dell’evento e sul sito www.oktoberfestcuneo.it





Nella più popolosa frazione bovesana, Fontanelle, è tempo dell’antichissima festa dei “Santi Coronati”; questa domenica, ritorna “Sulla via della transumana”: alle ore 11,30 è previsto l’arrivo in piazza dei bergè con le pecore e nel pomeriggio, la dimostrazione della lavorazione nel latte con attrezzature antiche, stupirà i tanti spettatori presenti. Alle 10,30 è in programma l’apertura della mostra ortofrutticola e della mostra fotografica mentre, a partire dalle ore 13 si potrà consumare un ottimo pranzo “Un bucun cui bergè” dove non serve la prenotazione. Alle 15 è in programma l’esibizione della scuola di circo “Fuma che nduma” e giochi per grandi e piccini. Durante l’intero pomeriggio domenicale, si potranno ammirare le attrezzature d’epoca, ottimamente custodite e restaurate da Luigi Varrone. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 13 ottobre.

Info e programma completo: www.santicoronati.com





A Frabosa Sottana, prosegue il 31° Galà della Castagna d’Oro.

La lista dei prestigiosi ospiti che riceveranno l’ambito Premio Castagna d’Oro comprende: l’intramontabile C.T. Arrigo Sacchi, il giornalista sportivo Marino Bartoletti, il grande allenatore Sandro Campagna, il campione dello sci Dominik Paris, la stella del nuoto Benedetta Pilato e la dottoressa Marta Busso. Anche oggi sarà allestita in Piazza Sacco un’ampia area di Street Food. Questa domenica si aprirà la grande giornata fieristica, con bancarelle di prodotti tipici e artigianato e caldarroste a volontà. Alle ore 11,00 all’esterno del Gala Palace si terrà la conferenza stampa condotta dai giornalisti Gianni Scarpace e Luisella Mellino, dove i prestigiosi ospiti sveleranno simpatici aneddoti e curiosità e saranno a disposizione del pubblico per autografi e domande. Alle 14.30 la cerimonia di premiazione al Gala Palace, sotto la regia di Sandro Federe con la consegna del Premio Castagna d’Oro ai super ospiti.

Info: https://it-it.facebook.com/galacastagnaoro.frabosa/ e http://infopointmondole.it/eventi/galacastagna.html





Ottobre è tempo di castagnate: il Gruppo Alpini di Vicoforte e la Pro Loco locale propongono, per oggi, domenica 6 ottobre, la gran Castagnata presso il Santuario. Parteciperà all'evento anche la Società filarmonica "Il Risveglio" di Dogliani. Dalle ore 15 alle 18 è in programma la "Giornata del Riuso" gestita dagli alunni delle scuole di Vicoforte. Alle ore 16.30 la premiazione del concorso "Balconi Fioriti". Info: www.facebook.com/prolocovicoforte/







A Bagnasco questa domenica ci sarà la Sagra del fagiolo bianco. Alle 9 apertura del mercato con bancarelle di prodotti tipici e locali, dalle 16.00 in via Nazionale ci sarà una castagnata, alle 18.00 Santa Messa, processione e rinfresco. La ristorazione sarà affidata ai ristoranti locali sia per il pranzo che per la cena, previa prenotazione; verranno proposti menù a 20 euro con prodotti di stagione tra i quali non mancheranno fagioli e funghi.

Info: www.facebook.com/Proloco-Bagnasco





Musica dal vivo, spettacoli e cultura





Oggi, domenica 6 ottobre, alla stazione di Cuneo si svolgerà una manifestazione per celebrare il 40esimo anniversario dalla riapertura della linea Cuneo -Ventimiglia- Nizza. Un treno speciale, con partenza alle ore 8.20 dalla stazione di Ventimiglia, fermerà anche nelle stazioni di Olivetta San Michele (a.8.37, p.8.57), Breil sur Roya (a.9.14, p.9.24), Limone Piemonte (a.11.00, p.11.20). L’arrivo a Cuneo è previsto alle ore 11.48, dove si terrà un momento pubblico di presentazione del progetto Mobil, alla presenza delle autorità italiane e francesi.

Info per treno storico: www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici.html





Questa domenica, sempre alla stazione di Cuneo, nel Movicentro, è in programma il “Concerto per la Cuneo – Nizza”, promosso dal Comitato Ferrovie Locali, che vedrà, a partire dalle ore 15, l’esibizione dei gruppi “Power Gaze”, “Jego”, “Zio Tibia”, “Braxophone”, “I belli freschi”, “Monsieur de Rien”. Alle ore 19 chiusura della manifestazione con Sergio Berardo e il gruppo “Quimera”.

Info: http://www.comune.cuneo.it/eventi/evento/4920.html





Oggi, domenica 6 ottobre ad Alba inizieranno i Concerti di musica classica della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba; appuntamento nella chiesa di San Giuseppe alle ore 11.00. Costo: 12 €. Info: www.albamusicfestival.com





A San Pietro del Gallo, frazione di Cuneo, anche oggi sarà possibile visitare Villa Bonaria con “La Tavola del Vescovo”, mostra che fa vedere come venivano allestite le tavole per i pranzi di gala nella villa storica. Le stanze di Villa Bonaria, dove hanno vissuto conti e marchesi e dove si sono incontrati personaggi illustri della storia, aprono le porte al pubblico mettendo in mostra i suoi segreti e i suoi gioielli. Un’esposizione unica con orario di visita dalle 15 alle 19. Il ricavato sarà devoluto per il restauro della chiesa parrocchiale della frazione.





Nuovo appuntamento a Nucetto nell'ambito del progetto Vivi la Storia che questo fine settimana vedrà il ritorno dei Celti/Liguri a svolgere la propria attività nel piccolo Comune dell'Alta Val Tanaro. Oggi, domenica 6 ottobre, presso l'area museale nell'ex stazione ferroviaria di Nucetto, in via lungo Tanaro 3, verrà allestito ed aperto al pubblico dalle 14.30 alle 18 un campo storico celto/ligure dove verranno proposte le normali attività di vita quotidiana (artigianato, lavorazione dei metalli, gioielleria in rame, tessitura) e si potranno ammirare dimostrazione di combattimento con le varie armi e tecniche (spada e scudo, lancia, ascia e scudo, frombola, arceria). Sarà altresì allestita una "scuola di spada e scudo" per i bimbi. L'accesso e ogni attività proposta sono a titolo gratuito. Info: https://nucetto.net/





Solidarietà e volontariato





Oggi, domenica 6 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, in piazza della Costituzione a Cuneo 34 associazioni di volontariato “scenderanno in piazza” per una giornata di festa con l’obiettivo di far conoscere il proprio operato, le loro attività a favore della collettività e per sensibilizzare la cittadinanza al dono gratuito di sé e del proprio tempo. Per tutto il pomeriggio, organizzato

dal Centro servizi per il volontariato “Società solidale”, ci saranno il Ludobus e i giochi della tradizione con l’associazione Respiro. Sarà possibile partecipare a Pompieropoli,

a cura dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale; ci sarà l’animazione musicale di Tequila Band e alle 17.30 la battaglia dei cuscini della Compagnia Il Melarancio. Un pomeriggio che si intreccerà tra azioni, giochi, pensieri e storie di solidarietà, musica e teatro.

Info: www.csvsocsolidale.it/news/dettaglio/article/volontariato-in-piazza-3/





La Casa do Menor Italia ha organizzato un week end di solidarietà. Questa domenica alle 9, a Farigliano, ci sarà il secondo raduno internazionale dei volontari e dei sostenitori, l’incontro con Padre Renato Chiera, la Messa e la proiezione del Film “Dear Child” del regista Luca Ammendola girato in Brasile, sulla Casa do Menor.

Info: https://www.facebook.com/casadomenorong