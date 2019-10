Arrivano a Fossano i colori dell’autunno: tutto pronto per una nuova edizione di “Coloratissimo Autunno”

È tutto pronto a Fossano per una nuova edizione di “Coloratissimo Autunno” la manifestazione legata ai colori e ai sapori dell’agricoltura a Km 0 che si terrà al Foro Boario da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 ci saranno le attività didattiche legate all’orto in collaborazione con Slow Food Fossano, Coldiretti e Catac. Alle ore 15 di venerdì inaugurerà la mostra mercato che reserà aperta fino alle 19.30 per riaprire sabato dalle ore 15 alle ore 19.30 e domenica dalle ore 9 alle ore 19. Alle ore 17.30 di domenica tornerà l’incanto della frutta e della verdura esposte.

Come di consueto la manifestazione coincide con il Gran Tour in Mountain Bike dei 7 comuni (per informazioni chiamare il numero 338/8703377) e con il mercato dei piccoli animali in programma domenica dalle ore 8 alle ore 13.

Torna quest’anno la cena della Bagna Caöda proposta in collaborazione con “Il Picchio Rosso” di Centallo (Menu: stuzzica appetito posizionato direttamente sul tavolo; il Medaglione di Carne Piemontese con le Scaglie di Grana, il Tortino di Castagne, il Fujot di Bagna Caöda accompagnato da verdure cotte e crude, il semifreddo alla mela, acqua, Favorita Doc della Cantina Teo Costa e Dolcetto DOC della Cantina Tre Pile a 15 Euro. Per prenotazioni 0171/719101 o 0171/719800).

Oltre a questo il sindaco di Fossano Dario Tallone lascia intravedere una possibile novità: “Siamo in attesa di una risposta per 4 mongolfiere che partirebbero da piazza Panero. È un’attività complessa e non siamo certi che arrivino le autorizzazioni. Le mongolfiere effettuerebbero i trasporti a titolo gratuito. C’è anche una grande partecipazione da parte dei commercianti e l’Ufficio Agricoltura sta lavorando perché sia tutto a posto”.

“Abbiamo ripreso questa bella manifestazione partita anni fa con grande entusiasmo e andata avanti poi tra alti e bassi. Abbiamo deciso di potenziare Coloratisimo autunno. Qualche miglioria c’è già nel programma di quest’anno, ma il grosso sarà per i prossimi. Le risorse previste per Coloratissimo Autunno erano state utilizzate per iniziative pre elettorali, ma con la Cassa di Risparmio di Fossano siamo riusciti a trovare i fondi. È importantissima la collaborazione con Coldiretti e con Slow Food. Ringrazio anche l’ATL di Cuneo per la collaborazione” ha detto l’assessore all’Agricoltura Giacomo Pellegrino.

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione era presente anche Giancarlo Fruttero, sia nelle vesti di Presidente Ascom, sia di membro del CDA della CRF: “È importante essere presenti per non far morire le tradizioni. Il nostro territorio si fonda sull’agricoltura. Coloratissimo Autunno e la Fiera del Vitello grasso devono tornare a crescere più di tutte le altre manifestazioni”.

“L’autunno è l’apoteosi della produzione agricola, c’è una vastissima gamma di colori. A Coloratissimo Autunno ci sarà l’eccellenza della produzione del nostro territorio. Ci sarà il mercato di Campagna Amica insieme a quello di Slow Food per far vedere cosa c’è a Km 0 - ha detto il direttore di Coldiretti Fossano Corrado Bertello -. La didattica è molto importante. Lo scopo è insegnare in modo semplice buone pratiche da portare a casa. L’ultima chicca sarà l’incanto. È iniziato lo scorso anno ed è piaciuto molto è abbiamo deciso di riproporlo”.

“L’area didattica sarà in sala Brut e Bon perché a Spazio 0 ci sarà la cena. Slow Food Fossano farà giocare i bambini con la terra: i bambini metteranno una piantina in un vasetto compostabile da portare a casa. Indicativamente attendiamo 350 ragazzi dalle scuole. Anche quest’anno abbiamo invitato i nostri espositori a offrire una degustazione all’ora dell’inaugurazione per creare una specie di aperitivo itinerante tra i banchi. Ci saranno espositori della provincia di Cuneo e tornerà il comune di Andora con il pesto e la promozione del territorio. Se ci mettiamo tutti insieme facciamo qualcosa di bello”.