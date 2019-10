Con il FAI, alla scoperta di Palazzo Daviso di Charvensod a Fossano

Ritornano le Giornate FAI d’Autunno e il Gruppo FAI Fossano si appresta ad aprire le porte ad uno scrigno di arte, storia e bellezza che per un giorno, in via esclusiva, sarà visitabile dal pubblico grazie ai volontari Fai e alle guide del gruppo Cicerone. Si tratta di Palazzo Daviso di Charvensod, imponente edificio storico che affaccia su via Roma, l’antica via Maestra, che sarà visitabile domenica 13 ottobre (dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 con visite guidate ogni mezzora).



Un palazzo che è testimonianza viva del più raffinato barocco piemontese, e allo stesso tempo un “libro di storia” locale per le sue vicissitudini, i personaggi che lo hanno abitato, il suo utilizzo nei secoli. Fu dimora di una delle maggiori famiglie patrizie di Fossano, i Conti Bava di San Paolo, per poi passare ai baroni Daviso di Charvensod, da cui il nome che è arrivato fino ai giorni nostri. L’imponente facciata su via Roma porta la firma di Francesco Gallo (architetto che in città ha realizzato il complesso dell’Ospedale maggiore e la chiesa della Santissima Trinità), mentre il disegno della facciata su via Merlo (un tempo Contrada del Gonfalone di Gesù) è del Vittone. La visita guidata permetterà di ammirare i due cortili interni, uno dei quali solitamente chiuso al pubblico. Le guide illustreranno gli affreschi a tema allegorico del cortile principale risalenti aglianni in cui l’edificio (a partire dal 1777) ospitò la sede locale della Reale Accademia di belle Lettere e Filosofia, seconda soltanto a quella di Torino e riconosciuta dal Re Vittorio Amedeo III.

Salendo alpiano nobile si potranno ammirare le sale affrescate e, tra queste, il sontuoso salone delle feste, dirara bellezza. La giornata “Alla scoperta di Palazzo Daviso di Charvensod” è organizzata dal FAI - Delegazione di Cuneo, Gruppo di Fossano - con il sostegno di Fondazione Crf e Cassa di risparmio di Fossano Spa, del Comune di Fossano del Gruppo Cicerone e de La Corte dei Folli.