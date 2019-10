FestiVal Stura a Demonte con Yepp Valle Stura: un evento all'insegna di musica e divertimento

L’associazione Yepp Valle Stura organizza, sabato 19 ottobre 2019, il FestiVAL STURA presso il Palatenda di Demonte: un evento imperdibile all’insegna della musica e del divertimento.

Il festival è ad ingresso libero ed inizierà alle ore 16:30. Nel pomeriggio i giovani della Valle potranno partecipare al workshop di graffiti condotto da Davide Faure, al laboratorio di riciclo del legno, con la collaborazione della Falegnameria “Da Vendi e Da Pendi” (a cura della Cooperativa Sociale Proposta 80) ed infine al torneo a premi di bocce quadre, proposto da Ivano Nieme.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica di alcune band secondo il seguente programma:

alle ore 17 esibizione finale dei giovani partecipanti al corso DJ organizzato questa primavera da Yepp Valle Stura; alle ore 18 danze occitane con Lou Pitakass Live; alle ore 19:30 esibizione delle due band emergenti 4tune e Jey-Jey; alle ore 21:30 Firestorm live e per concludere alle ore 23 inizierà il Fluo Party con DJ Mariano Ramirez.

La Pro Loco di Demonte distribuirà cibo e bevande a partire dalle ore 19:00.

Il festival si terrà in Piazza Renzo Spada, a Demonte, presso la struttura del Palatenda, grazie alla collaborazione con il Comune di Demonte, la Pro Loco Demonte, Yepp Italia e la Cooperativa Sociale Emmanuele ed al contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo e Unione Montana Valle Stura.

L’iniziativa fa parte delle proposte della giovanissima Associazione Yepp Valle Stura per l’anno 2019. L’associazione, nata a Febbraio 2018 e composta da 25 giovani residenti in Valle, si impegna, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura e la supervisione di Yepp Italia, all’ideazione e alla creazione di attività, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.