Fossano: non solo Friday, ma “Everyday for Future”

Si è tenuta venerdì 4 settembre una conferenza stampa in Comune di Fossano per illustrare alcune iniziative in materia ambientale dei prossimi mesi.

La decisione di non aderire a “Puliamo il mondo”, iniziativa annuale nazionale di Legambiente aveva sollevato discussioni, anche nello scorso consiglio comunale. Giacomo Pellegrino aveva annunciato che: “Presto ci sarà un’iniziativa interamente fossanese. Non è vero che Puliamo il mondo fosse a costo 0 perché ho rintracciato le delibere e le determine per circa 1100 Euro l’anno. I soli cappellini di Legambiente costavano 7,50 Euro l’uno e quindi, anche nel rispetto dei soldi pubblici abbiamo cambiato strategia. L’attenzione all’ambiente non è prerogativa di una sola parte politica e sarà centrale nella nostra gestione, ma preferiamo investire su Puliamo Fossano. Abbiamo coinvolto Alpiacque e forniranno delle borracce ai partecipanti e faremo dei percorsi per spiegare il processo di smaltimento dei rifiuti”.

La risposta non aveva soddisfatto il centro sinistra perché: “La rilevanza di Puliamo il Mondo stava nel collegare un evento locale a uno nazionale. Parlare di Puliamo Fossano invece di Puliamo il mondo mi sembra una perdita, un modo di chiudersi invece di aprirsi al mondo”, aveva dichiarato Rosita Serra del Partito Democratico.

Lo scorso venerdì il sindaco di Fossano Dario Tallone, il vicesindaco Giacomo Pellegrino e il responsabile della Protezione Civile Fossanese Paolo Cavallo hanno illustrato alcune iniziative di sensibilizzazione ambientale che sono state adottate dalla Giunta comunale per i prossimi mesi.

In risposta a Puliamo il Mondo l’iniziativa sarà Puliamo Fossano e al momento non c’è ancora un programma dettagliato né una data precisa dell’evento per il quale saranno resi noti i dettagli organizzativi a ridosso della manifestazione. Per il momento, come dichiarato dal sindaco Tallone: “L’amministrazione ha valutato altre iniziative rispetto a Puliamo il Mondo perché l’appuntamento di Legambiente coinvolgeva solo 1 o 2 classi, mentre questa è un’iniziativa a tutto raggio. Riteniamo utile collaborare con la Protezione Civile che è impegnata quotidianamente su tematiche ambientali. Non è solo una questione di raccogliere cartacce per terra, ma di sensibilizzazione perché la maggior parte dei rifiuti non è di produzione domestica”.

“Abbiamo deciso di ufficializzare con la partecipazione comunale un’iniziativa avviata lo scorso anno dalla Protezione Civile per andare a coprire tutte le fasce d’età. Serve a sensibilizzare su come produrre o non produrre rifiuti. Ci saranno visite per le scuole agli impianti di smaltimento rifiuti e ai depuratori. Le iniziative saranno tante” ha aggiunto il vicesindaco Pellegrino.

L’iniziativa avviata lo scorso anno scolastico dalla Protezione Civile Fossanese consiste in lezioni di circa due ore con gli studenti per parlare di ambiente, di comportamenti corretti, di risorse del sottosuolo: “Abbiamo la possibilità con questi incontri di uscire dai nostri schemi tradizionali. Lo scorso anno siamo addirittura andati all’asilo nido. Sull’ondata emotiva di Fridays for future abbiamo ideato Everyday for future per prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta. Entro il 2055 avremo finito le risorse del sottosuolo. Certe manifestazioni sembrano più che altro una carnevalata, mentre in questo modo si punta a un lavoro quotidiano. Già andare in classe in divisa aiuta a stimolare l’ascolto”. Le lezioni consistono in una serie di slide che mettono a confronto i risultati di comportamenti corretti a quelli scorretti. Per le scuole che volessero mettersi in contatto con Paolo Cavallo per programmare un incontro è possibile scrivere all’indirizzo paolo.cavallo@unionedelfossanese.cn.it.