Tornano le domeniche gratuite al museo: da oggi non si pagherà l’ingresso nei musei statali

Pranzo, passeggiatina e musei… gratis! Da oggi (domenica 6 ottobre) ogni prima domenica del mese è possibile accedere alle sedi museali e ai luoghi di cultura statali gratuitamente in tutta Italia. L’iniziativa nasce dal Ministero dei Beni Culturali e vale la pena ricordarsela (e ricordarvela).



L’attuale ministro Dario Franceschini l’aveva introdotta nel luglio 2014, ma quest’estate era stata oggetto di una nota pubblicata sul sito del MiBAC da parte dell’ex ministro Alberto Bonisoli in cui si leggeva che le domeniche gratuite sarebbero state di fatto abolite e che sarebbero stati i direttori dei musei a decidere dove e quando introdurre delle gratuità.



Per contro, Franceschini precisa che si tratta di “un’iniziativa molto amata dalle famiglie italiane che hanno così riscoperto e si sono riavvicinate al patrimonio culturale italiano” e ricorda che dall’estate 2014, grazie alla domenica al museo, sono state circa 15 milioni le persone che hanno visitato gratuitamente i musei e i parchi archeologici dello Stato.



Sul sito del MiBACT è possibile consultare l’elenco completo dei musei statali dove non si pagherà l’ingresso. Segnateveli e fateci una capatina.