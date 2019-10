Ad Alba il corso di formazione per “Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana”

Nella sede dell’Ispettorato delle Infermiere Volontarie presso il Comitato CRI di Alba , sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per diventare “Infermiera Volontaria”. Il corso, biennale, fornisce le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale, con una particolare formazione nell’ambito dell’emergenza.

Le “Crocerossine” infatti, possono essere impiegate in situazioni di crisi ed operano sul territorio nazionale ed internazionale sia in teatri operativi che nelle calamità naturali, in ausiliarietà delle Forze Armate.

Le Infermiere Volontarie sono impiegate nelle attività della Croce Rossa, con particolare riguardo alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, l’Educazione sanitaria, l’Assistenza e la prevenzione indirizzate alla popolazione.

Per coloro che hanno già un titolo sanitario il percorso è abbreviato e focalizzato sulla Storia e i Principi fondanti della Croce Rossa Italiana ed internazionale, nonché del Corpo delle Infermiere Volontarie e la sua Etica.

Per accedervi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni, diploma di scuola media superiore, mentre, per coloro in possesso di un titolo sanitario, non c’è il limite di età.

Le II.VV, conosciute anche come "Sorelle", saranno presenti con uno stand informativo nei tre fine settimana del: 12 e 13;19 e 20; 26 e 27 Ottobre dalle 14,00 alle 19,00 in Via V. Emanuele ( via Maestra davanti a Modus ).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ispettorato II.VV. Alba, Via Ognissanti, 30- e mail: isp.alba@iv.cri.it- tel. 366.689.57.42