A giorni l’emissione del francobollo dedicato a Saluzzo

Giovedì 10 ottobre il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà il francobollo ordinario dedicato a Saluzzo, appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”.

Saluzzo è stata scelta tra le candidature per il francobollo "turistico” come immagine dell’Italia del Nord.

L'Amministrazione comunale aveva presentato anche lo scorso anno, come i precedenti, la domanda su sollecitazione del Circolo filatelico Bodoni, corredata da immagini di beni storici più rappresentativi.

"Ora la meta ambita è arrivata. E’ un importante riconoscimento filatelico – afferma Luciano Drua presidente del circolo numismatico cittadino - Per noi appassionati è una grande soddisfazione ed ha un grosso significato”.

L’immagine sul francobollo non è ancora certa, ma potrebbe essere quella classica che ingloba i simboli di Saluzzo, tratta da una foto di Fusaro e che inquadra la torre civica, il campanile di San Giovanni con il Monviso a far da sfondo.

In occasione dell’emissione a partire dalle 10.30 di giovedì (10 ottobre) si svolgerà la presentazione pubblica in collaborazione con Poste Italiane (che curerà l’annullo per il giorno di emissione) e con il Circolo “Bodoni” che per l’occasione allestirà la mostra “Tutte le strade parton da Roma …” a Casa Cavassa.

Qui di seguito il programma.

Ore 10.30. Ritrovo presso piazza Castello

Ore 10.40. Presentazione del francobollo presso il Refettorio di San Giovanni a cui seguirà la cerimonia dell’annullo

Ore 11.45. Inaugurazione della mostra a Casa Cavassa “Tutte le strade parton da Roma …”. A seguire buffet.

La cittadinanza è invitata a partecipare.