Aperto dal 1860, chiude Cavaglion, storico negozio di tappeti di via Roma

L'ufficializzazione è dei giorni scorsi, quando a Cuneo è stata affissa la pubblicità che annunciava la chiusura per cessata attività di uno dei negozi storici della città, Cavaglion, specializzato nella vendita di tappeti orientali di alta qualità, oltre che del restauro.

La notizia era nell'aria da qualche tempo. Il negozio aveva aperto nel 1860, in via Roma. Chiude dopo 160 anni e dopo che era stato chiuso, nel 2015, il negozio di via Statuto.

La famiglia Cavaglion è molto conosciuta e stimata in città ma non solo, punto di riferimento per la comunità ebraica locale.

Luca Chiapella, presidente di Confcommercio, ha evidenziato come ci siano soprattutto ragioni private dietro alla decisione di chiudere. "La città perde un pezzo di storia importante. E noi perdiamo un associato importante".