Trasferimento per la Biblioteca Civica di Fossano? Mille firme per chiedere di lasciarla al Castello degli Acaja

Continua a far discutere la prospettiva del trasferimento della Biblioteca Civica di Fossano dal Castello degli Acaja all’Ex Mattatoio.

Se ne era dibattuto lo scorso sabato 28 settembre in un Consiglio Comunale molto sentito che ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno accolto l’appello di Paolo Cortese, consigliere comunale per la lista di centro sinistra Insieme per Fossano, a partecipare e a far percepire l’affetto dei cittadini nei confronti della biblioteca e il timore di un eventuale trasferimento.

Sebbene in conclusione il sindaco Dario Tallone avesse affermato di: “lavorare per lasciare la Biblioteca dov’è, nel frattempo pensare a piani alternativi qualora non fosse possibile”, il dibattito prosegue e in molti non sono convinti che l’ipotesi del trasferimento sia solo un piano B.

È il caso dell'opposizione, che ha lanciato una raccolta firme che in pochi giorni ha già raccolto oltre 1000 firme di fossanesi e di alcuni residenti nei comuni limitrofi che utilizzano il castello di Fossano: la biblioteca di Fossano conta infatti 145mila volumi e sono moltissimi anche i residenti di piccoli comuni che contano sul patrimonio librario della città degli Acaja.

“È stata un’emozione questa mattina in Consiglio Comunale trovare la sala Barbero del Castello colma all’inverosimile per difendere l’attuale collocazione della Biblioteca nel Castello: giovani, adulti, anziani. Molti di loro non schierati politicamente – scriveva sabato scorso sulla sua pagina Facebook Paolo Cortese -. Abbiamo, come minoranza, sottolineato che quella della Biblioteca è questione di volontà politica e non questione tecnica. Nessuno vuole sorvolare sulle questioni di sicurezza, ma nel 2019 ci sono tutti gli strumenti per poterle fronteggiare. La biblioteca ha ridonato ai cittadini la loro fortezza. Un simbolo del potere savoiardo, una prigione nella quale morirono più di mille valdesi, un luogo in degrado per sfollati: questo era il Castello. Oggi quel severo maniero è custode di 150 mila volumi, ha 21 mila utenti ed eroga ogni anno 46000 prestiti. È uno spazio dedicato ai giovani che vi si trovano per leggere e per studiare. Per gli anziani e per chiunque voglia entrarvi. Un museo (di che cosa?) avrebbe un costo enorme di gestione che graverebbe indirettamente sulle tasche dei fossanesi. E comunque pure lui dovrebbe rispondere ai canoni di sicurezza e di esodo in caso di incendio (o no?). Per non parlare del lascito Vallauri, delle condizioni di salubrità per il patrimonio librario che le spesse pareti del Castello garantiscono. Sulla staticità è depositato uno studio approfondito ed allegato al progetto dell’architetto Carità di allora, niente meno firmato dal più prestigioso strutturalista italiano, l’ing.prof. Pistone. E quello studio assevera che per molti secoli ancora le robuste volte del Castello potranno reggere il peso dei libri e dei cittadini che la frequentano. Ho precisato a chi voleva leggere diversamente la nostra posizione che non vogliamo barattare sicurezza in cambio di visibilità politica. Ho ribadito che questa non è questione di una parte politica. Ma questione che riguarderà la Città nei prossimi decenni. È questione di tutti. Ho invitato il Sindaco ad ascoltare la voce dei suoi cittadini, considerato che aveva dichiarato candidandosi che ogni decisione sarebbe stata assunta, ascoltando i cittadini. Vogliamo una Biblioteca nel Castello, SICURA. I quasi 5 milioni di euro per trasferirla nell’ex-mattatoio vengano destinati piuttosto per ammodernare i presidi antincendio e tutto ciò che il Castello richiede. Quello dei siti storico-artistici è un problema di ogni città italiana. Non dobbiamo né scoprire l’acqua calda, né fare da cavie. Abbiamo avviato una petizione che consegneremo al Sindaco: sarà una raccolta di firme con moduli che non riportano simboli politici, riferimenti a liste o ad una parte politica. Potranno aderirvi tutti i cittadini che vogliono mantenere nel loro Castello la splendida biblioteca che hanno imparato ad amare”.

La raccolta firme è disponibile negli orari di apertura presso la farmacia Abrate di via Roma, la libreria Le Nuvole di via Cavour, la bottega Colibrì di via Garibaldi, la cartoleria Minni &Co di via Marconi e la libreria Stella Maris di via Dante oltre che ai banchetti allestiti.

Sul tema della biblioteca in consiglio comunale il dibattito era stato molto acceso: “Questa idea ha anche basi studiate politicamente – aveva dichiarato il sindaco Dario Tallone -. Siamo intervenuti con la Regione. La biblioteca è un fiore all’occhiello, ma risale a molti anni fa e alle soglie del 2020 è stata doverosa una riflessione. Occorrono spazi per lo studio di gruppo e spazi che garantiscano il silenzio per chi invece pratica la lettura. Ci sono questioni legate alla tecnologia e, soprattutto la questione della sicurezza. Già nel 1994 si era sollevato il dubbio dell’evacuazione in caso di incendio con l’idea di fare la cosiddetta quinta torre. Inoltre le solette stanno cedendo, vogliamo aspettare la tragedia? Ora è prematuro parlare di costi, ma le travi sono puntellate perché sono pericolanti. Ho voluto prendere in esame un’alternativa qualora le problematiche tecniche ci costringessero al trasferimento. È chiaro che si dovrà fare un calcolo del rapporto costi benefici, ma intanto abbiamo l’ex mattatoio che ha una superficie di 4680mq e nel quale potrebbe sorgere una biblioteca da 2200mq che sarebbe cerniera tra il centro storico e il resto dell’area urbana. Abbiamo parlato di questo percorso a rete del centro storico con l’assessore regionale Poggio e abbiamo già sottoposto alla regione un progetto preliminare. L’ex mattatoio potrebbe essere il primo tassello di un nuovo modo di vivere la città. Vogliamo rivalutare il castello come museo, ci sono gli spazi. Il valore stimato è di 3milioni e 900 mila Euro”.

Sul valore di 3milioni e 900 mila Euro è intervenuto il consigliere Vincenzo Paglialonga che ha sottolineato come questo importo non tenga conto del trasferimento del magazzino comunale, attualmente ospitato nell’ex mattatoio come la sede degli Sbandieratori Principi d’Acaja e dell’ANPI di Fossano.

“Legata alla biblioteca nel castello c’è una crucialità sociale, culturale e storica – aveva sostenuto Paolo Cortese -. Questo castello è stato il nostro fiore all’occhiello: simbolo del potere savoiardo, vi sono morti mille valdesi ed è stata occupata dagli sfollati; non era ben visto in passato dai fossanesi e grazie alla biblioteca lo si è invece trasformato in un luogo per la comunità. C’è inoltre la questione della conservabilità del patrimonio librario per il quale il castello è particolarmente adeguato, mentre un museo comporterebbe uno sforzo in spesa corrente difficilmente sostenibile e perderemmo il castello come luogo vissuto dai cittadini”.

Di altro parere si era detta la consigliera Cristia Ballario: “Ci sono questioni tecniche che vanno prese in considerazione. Come gruppo Convivendo ci siamo chiesti il perché di questa decisione dell’amministrazione. Fossano è stata fortemente provata da questioni di sicurezza in questi anni. Il castello non è un tempio sacro e intoccabile. Le scelte devono essere basate sulla fruibilità da parte dei cittadini. Mi auguro però che se non sarà possibile mantenere la biblioteca al castello, trovino spazio nella nuova sede anche altre eccellenze culturali come le associazioni teatrali”.

Secondo la consigliera di Forza Italia Tiziana Airaldi: “è facile in questi casi fare dell’ironia, ma nessuno avrebbe pensato all’incendio di Notre Dame che però c’è stato. Io non mi prendo la responsabilità e quando sarà il momento voterò per il trasferimento o la chiusura”.

“In questo lasso di tempo abbiamo verificato tanti aspetti, non c’è però il pericolo di un trasferimento dall’oggi al domani. Dobbiamo però lavorare nell’ottica della tutela delle persone che transitano e del patrimonio. In questi anni è cambiata la fruizione della cultura. La politica quando cerca di prevalere sugli aspetti tecnici genera problematiche anche sociali, si rischiano le tragedie come a Bibbiano. Abbiamo cinque anni di tempo per condividere scelte importanti. Non siamo tuttologi e non vogliamo mandare Fossano su Marte, ma potremo tranquillamente fare delle analisi cammin facendo” aveva detto il consigliere Giorgio Maria Bergesio.

“Non intendo sostenere che occorra barattare la sicurezza con la fruibilità – aveva replicato Cortese -, ma i fondi pubblici vanno usati con cognizione e abbiamo tutti gli strumenti per farlo mettendo il castello in sicurezza e lasciandovi la biblioteca”.

“La questione è problematica e i problemi importanti vanno affrontati intorno a dei tavoli di lavoro portando avanti scelte senza prevaricazione. Ho chiesto di vedere lo studio preliminare anche per capire la stima di 3milioni e 900 mila Euro. Innanzitutto bisogna fare le indagini tecniche che sono fondamentali, ma bisogna dare gli indirizzi politici che non devono essere al servizio dei tecnici, ma i tecnici devono trovare le soluzioni per realizzare gli indirizzi politici. Siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e fare gli opportuni ragionamenti. Nel frattempo non credo sia il caso di fare degli allarmismi. È una questione di metodo” aveva aggiunto Vincenzo Paglialonga.

Cose assurde per il sindaco Tallone che aveva concluso il dibattito affermando: “Mi state parlando di cose assurde. Io non sto facendo del terrorismo, sto dicendo che ci sono seri problemi di sicurezza. Sto cercando di intervenire politicamente per lasciare qui la biblioteca, ma nel frattempo cerco anche strade alternative. Al primo posto metto la sicurezza dei nostri ragazzi.