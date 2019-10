Commozione per la scomparsa di Chiara Abbà, titolare del negozio La Targa di Saluzzo

Desta grande commozione la notizia della scomparsa di Chiara Abbà in Ballatore, 60 anni, deceduta all’ospedale Carle di Cuneo nella notte tra domenica 6 e oggi, lunedì 7 ottobre, in seguito ad una grave malattia, scoperta un mese fa.

Originaria di San Barnaba, risiedeva a Busca e con il marito gestiva l’impresa artigiana che dal 1986 produce targhe e timbri e, che tutti conoscono per il reparto dedicato alla premiazione sportiva.

Era molto conosciuta nel Saluzzese, apprezzata per la gentilezza e professionalità dietro il banco del suo negozio “La Targa”, in via XVII Aprile. L’azienda ha anche un laboratorio a Cuneo in corso Marconi.

Era anche una grande appassionata di montagna.

Lascia il marito Enzo Ballatore, i figli Danilo con Elisa, Arianna con Giacomo e i nipotini Andrea e Maria.

l rosari questa sera e domani martedì 8 ottobre alle 18 nelle camere mortuarie dell'ospedale Carle.

Il funerale mercoledì 9 ottobre, alle 10,30 presso la chiesa parrocchiale di Busca.