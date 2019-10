Cuneo: a ventiquattro ore dallo sgombero tornano i bivacchi nel sottopasso del Movicentro

"Al Movicentro era necessario intervenire, nel rispetto dell’ordinanza di divieto di bivacco e per ripristinare le condizioni di igiene pubblica": così il vicesindaco della città di Cuneo Patrizia Manassero aveva commentato lo sgombero e la pulizia del sottopasso del Movicentro - nelle ultime settimane oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e di un ordine del giorno nel Consiglio comunale di settembre per la presenza di diversi senzatetto in serie condizioni igieniche - avvenuto nella mattinata di venerdì 4 ottobre scorso.

A procedere all'attività operatori del CEC e agenti della Polizia Municipale i cui sforzi - a distanza di sole 24 ore - sembrerebbero essere stati vanificati dall'arrivo di altre trenta persone nel corso della giornata di sabato 5 ottobre.

Non c'è dubbio, quindi, che la zona continuerà a essere protagonista del dibattito pubblico nelle settimane a venire.

I precedenti occupanti del sottopasso del Movicentro sono stati accolti nel dormitorio della Città dei Ragazzi, l'unico - su due - attualmente aperto e disponibile ad accoglierli. Nel corso di questa settimana si prevede anche l'inizio del servizio offerto dalla CRI, nella speranza di poter mettere un punto alla questione.