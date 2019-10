Cuneo si confronta con il Politecnico di Torino e Milano per la pianificazione strategica

Parte ufficialmente l’attività di collaborazione tra l’assessorato alla Pianificazione Strategica di Cuneo, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano.

Mercoledì 9 ottobre si terrà un incontro con i docenti e gli studenti coinvolti nel percorso. La mattinata prenderà il via alle 9, nel Salone d’Onore, con un momento informativo e di discussione sugli obiettivi del nuovo Piano Strategico e sulle tematiche legate alle trasformazioni che la città sta vivendo grazie ai finanziamenti legati al Bando Periferie e all’Agenda Urbana. A seguire, dalle 10.30, studenti e docenti effettueranno un sopralluogo in bicicletta nelle aree interessate dagli interventi.

“Cuneo, come molte città medie del nostro paese, sta subendo trasformazioni di grande importanza - afferma l’Assessore alla Pianificazione strategica ed alla Rigenerazione urbana Mauro Mantelli -. La nostra città sta assumendo ruolo di capitale alpina e nel contempo sviluppa i suoi contatti con la portualità ligure e della Francia del sud. Il nuovo Piano Strategico dovrà, proseguendo l’attività già svolta nello scorso mandato da Alessandro Spedale, passare dalla messa a sistema dei progetti alla focalizzazione del proprio ruolo territoriale, di ricucitura tra le cosiddette aree interne più deboli ma ricche di potenzialità come quelle della montagna ed il resto del territorio, valorizzando pienamente la propria vocazione di città nel contempo verde e tecnologica. In quest’ottica il rapporto con il Mondo accademico è parte di un processo di apertura a meccanismi partecipativi non limitati al solo territorio urbano”.