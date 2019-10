Fossano: gli “Amici del cuore” donano strumenti per la riabilitazione cardiologica

L’associazione “Amici del cuore” opera a Fossano dal 2011 ed è stata fondata da medici e cittadini, tra i quali il dottor Feola, per fare prevenzione e attività fisica adattata. Conta 205 iscritti tra il fossanese e il monregalese e organizza corsi di ginnastica, convegni e iniziative di prevenzione cardiologica.

“Le nostre iniziative servono a star bene in compagnia e anche a prevenire la depressione che può seguire un intervento al cuore. Si è creato un bel gruppo e si organizzano anche gite e momenti conviviali. Organizziamo un corso di ginnastica nel corridoio dell’ospedale al piano terra e anche in palestra comunale e all’ospedale di Mondovì. C’è anche un corso di acquagym in collaborazione con il FAND e Alice. Collaboriamo con una nutrizionista che viene in ospedale ogni 15 giorni” spiega Mario Rossi.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stato l’acquisto di 6 pedaliere, 3 rollatori, un sollevatore e uno sgabello con altezza regolabile per la riabilitazione cardiologica, ma l’associazione, come sottolineato da Rossi, ha anche qualche richiesta per l’ospedale: “vorremmo che si cercasse di ridurre le liste d’attesa e migliorare il servizio di radiologia”.

“Ci sono risultati che l’ASL riesce a ottenere solo grazie agli sforzi del personale che si danna l’anima. C’è una carenza di personale in questo momento in Italia, in Piemonte e a Cuneo e non riusciamo più a reclutare personale medico specializzato. Riusciamo a garantire i servizi nonostante la carenza di organico. Ora l’assessore regionale Icardi ha adottato una exit strategy che ci permetterà di prendere delle decisioni. Le associazioni ci sono vicine e ci supportano in modo indispensabili a raggiungere le persone, a parlare con loro e a fare prevenzione. Siete delle colonne portanti e ci date costate motivazione” ha dichiarato il direttore generale dell’ASL CN1 Salvatore Brugaletta sottolineando come un ospedale debba contare su diagnostica, cura dell’acuzie e riabilitazione che: “di fatto è il momento più importante. Si è portati a pensare che la sanità sia la cura della malattia nella sua fase acuta, ma a nulla servirebbe senza una buona riabilitazione come quella che abbiamo all’ospedale di Fossano”.

Alla consegna del materiale era presente anche l’assessore ai Servizi Sociali e Assistenziali del comune di Fossano Ivana Tolardo che ha sottolineato la sua gratitudine agli amici del cuore e al personale dell’ospedale e ha ribadito: “la volontà di tutelare e migliorare i servizi esistenti in una collaborazione che è già partita fin da inizio mandato”.

L’importanza di una buona riabilitazione, “l’ultimo step attraverso il quale passa il paziente” e della riabilitazione è della prevenzione è stata sottolineata anche dal dottor Bernardi.