La Protezione civile Ana e l'Aib sistemano l'area esterna del laboratorio del paesaggio montano

Sabato 5 ottobre l'Amministrazione comunale rifreddese guidata da Cesare Cavallo ha convocato per un esercitazione Le Protezioni civili Ana di Rifreddo e Revello e la locale squadra Aib.

Oggetto della giornata risistemare l'ormai troppo rigogliosa vegetazione dell'area intorno al fabbricato in modo da evitare possibili futuri pericoli. Detto fatto.

Di buon mattino le squadre agli ordini di Rolando Cristina, Chiabrando Mario e Galliano Emilio hanno abbattuto alberi che potevano essere pericolosi per la vicina Strada provinciale 26, estirpato la cespugliosa vegetazione verso il centro del paese e ripulito l'intera area liberandola dai residui vegetali attraverso la cippatura dell'intero materiale legnoso.

Non paghi, dopo un frugale pasto sul posto, alpini e volontari anti-incendi hanno proseguito l'opera estraendo ridici e quant'altro rimasto nei pressi del laboratorio ed infine risistemato il terreno sull'intera area. Un'operazione piuttosto impegnativa cha ha visto anche l'uso di mezzi meccanici e che ha dato all'area maggiore sicurezza ed un aspetto esteticamente molto migliore.

“Ci tengo - ha commentato il vice-sindaco Elia Giordanino che ha seguito personalmente l'esercitazione - a ringraziare tutti i volontari intervenuti perché hanno fatto davvero un grandissimo lavoro per la nostra comunità. Approfitto anche per ringraziare la ditta Monbracco energy per la cippatura e la struttura regionale della Protezione civile per l'estrema sollecitudine con cui ha autorizzato la nostra esercitazione. In un mondo dove la burocrazia spesso fa perdere un sacco di tempo e di risorse imbattersi un funzionario gentile e disponibile fa sempre molto piacere”.