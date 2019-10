Lavori di miglioramento e ammodernamento impongono 3 settimane di chiusura per gli uffici postali di Saluzzo

Lo sportello mobile di fronte alle Poste italiane di Saluzzo - Foto per gentile concessione del gruppo Fb "Sei di Saluzzo se..."

Ha destato curiosità la comparsa, stamane (7 ottobre) di un ufficio postale mobile, a Saluzzo, proprio di fronte all'edificio che ospita da anni le Poste in città.

L'utenza ha infatti trovato le porte dei "soliti" uffici chiuse: per le operazioni ci si è dovuti presentare di fronte allo sportello "su ruote", allestito in uno furgone predisposto per questo tipo di attività.

La ragione? Lavori di miglioramento sull'impiantistica dell'Ufficio postale di via Camilla Peano. La conferma arriva sia dalle Poste italiane, sia direttamente dal sindaco della Città, Mauro Calderoni.

Calderoni è intervenuto su Facebook per spiegare il motivo della comparsa dello sportello mobile.

Raggiunte telefonicamente, invece, le "Poste" sono entrate nel dettaglio di quanto sta accadendo a Saluzzo.

"Si tratta di attività previste nell’ambito del piano di ammodernamento degli uffici postali della provincia. - spiegano dalle Poste - L’Ufficio postale di Saluzzo sarà interessato da lavori di miglioramento degli standard di accoglienza e di sicurezza degli ambienti, secondo il modello previsto da Poste Italiane".

Al tempo stesso, Poste italiane comunicano che, "per garantire la continuità dei servizi ai cittadini" durante tutto il periodo dei lavori, è stato predisposto, oltre allo sportello mobile, l'ampliamento dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Manta, in via Valerano 10.

Sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato fino alle 12.35.

Lo sportello mobile di fronte all'Ufficio di via Peano a Saluzzo rimarrà invece attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Presso l’Ufficio postale mobile sarà disponibile anche il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.