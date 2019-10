Saluzzo, domenica 13 ottobre la Camminata "Rosa" della Lilt

Si svolge domenica 13 ottobre l’annuale Camminata "Nastro Rosa" per le vie di Saluzzo.

E’ la quarta camminata “in rosa” cittadina promossa dalla Delegazione locale della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Società Atletica Saluzzo” ha lo scopo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del seno.

L’appuntamento è fissato domenica 13 e il ritrovo è in piazza Cavour alle 9 /9,30 dove i volontari riceveranno le adesioni. La partenza è prevista per le 10.

Le iscrizioni possono essere fatte presso la sede LILT di Corso Roma 19; l’Ufficio Turistico IAT di piazza Risorgimento e presso i negozi cittadini che espongono la locandina dedicata all'iniziativa.

La camminata è aperta a tutti e si snoderà per le vie della città nel seguente percorso: piazza Cavour, corso Italia, via Bodoni, piazza Castello, chiesa di San Giovanni, Casa Cavassa, Belvedere, via Griselda, via Palazzo di Città, corso Italia, via Silvio Pellico, con arrivo in piazza Cavour.

"Sarà un’occasione per fare sport e soprattutto, raccogliere fondi da destinare alle attività di prevenzione oncologica che la Lilt attua nell’ambulatorio di Saluzzo".

La quota di partecipazione è di 5 euro (all’atto dell’iscrizione verrà consegnato il pettorale); al termine della camminata sarà offerto un piccolo ristoro ed i volontari saranno disponibili per offrire materiale informativo e notizie sulle attività dell'associazione. Info.tel: 0175 42344.