Saluzzo, grande successo della prima edizione “La Bancarella della Fondazione”: una montagna di libri regalati

Come a Torino, che ha visto un weekend all’insegna della cultura con la manifestazione “Portici di Carta”, così a Saluzzo il Salone della Cassa di Risparmio, eccezionalmente aperto per l’occasione grazie alla disponibilità e collaborazione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale della Banca, si è animato per un pomeriggio alternativo, incentrato sull’idea della condivisione della cultura e del libro come strumento di partecipazione.

Un pubblico di diversa età ha pazientemente atteso il proprio turno per accedere ad una “montagna” di opere di argomento vario, promosse e curate dalla Fondazione nel corso degli ultimi anni.

Un flusso di libri è uscito per tre ore lungo le vie di Saluzzo per diramare gli sforzi dell’Ente a supporto della cultura e dell’educazione.

Il successo dell’iniziativa indurrà ad un secondo evento similare, richiesto da molti partecipanti, che si terrà all’interno della restaurata Chiesa di S. Maria Stella, la cui apertura al pubblico è prevista entro la fine del 2019.

In tale occasione sarà possibile visitare l’edificio e intrecciare la storia del Monastero delle Monache di Rifreddo, con la possibilità di percorsi multimediali che, grazie ai più avanzati sistemi della realtà virtuale, permetteranno di esplorare a livello immersivo la Saluzzo del XVIII secolo.