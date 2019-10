Bra festeggia i suoi nonni al Centro Arpino

Nella società odierna i nonni rivestono un ruolo sempre più importante: fondamentale patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, sono diventati dei veri e propri "angeli custodi dell’infanzia”, spesso centro nevralgico delle famiglie di appartenenza, oltre che una parte ancora molto attiva della cittadinanza.

Come ogni anno il Comune di Bra organizza un momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei nonni, cui è dedicata la festa che si svolgerà martedì 22 ottobre 2019 presso il centro culturale polifunzionale “Giovanni Arpino” (in largo della Resistenza, 15) a partire dalle 15.

L’appuntamento si aprirà con un’introduzione alla festa curata dal sindaco Gianni Fogliato e dall’assessore Lucilla Ciravegna, per poi proseguire con uno spettacolo musicale portato in scena dal gruppo “Diversamente Giovani”. L’iniziativa, realizzata con il contributo delle associazioni culturali a favore della terza età e le organizzazioni sindacali dei pensionati, rientra nell’ambito del progetto Grand’età.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’associazione Arci Bra Uni-tre in via Gianolio 26 – tel. 0172-431281.