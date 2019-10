Chiusa la provinciale 43 tra Morozzo e Sant'Albano Stura per il ribaltamento di un'autovettura, finita nel canale che costeggia la carreggiata.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco volontari di Morozzo e i permanenti di Cuneo, per la messa in sicurezza della vettura, i carabinieri e i sanitari, che hanno prestato i soccorsi alla persona all'interno della vettura, di cui al momento non si conoscono le condizioni.

Non ci sono altri mezzi coinvolti.