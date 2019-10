Bici contro auto a Genola: la vittima è un elettricista di 42 anni

Stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta Aldo Ascone, 42enne titolare della System Impianti di Genola quando, intorno alle 20 di ieri sera, domenica 6 ottobre, ha impattato contro un SUV perdendo la vita.

La dinamica dell’incidente, avvenuto lungo la provinciale tra Genola e Levaldigi, sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Sul luogo del sinistro, ieri 6 ottobre, sono intervenute l’emergenza 118 insieme a squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Saluzzo e dal distaccamento Volontari di Savigliano.



Al medico intervenuto in soccorso della vittima dell’investimento non è purtroppo rimasto che constatarne il decesso in ragione del trauma subito nello scontro e nella conseguente caduta a terra.

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio della comunità fossanese, di cui l'uomo era originario, e genolese, dove viveva e lavorava. Non è ancora nota la data del funerale.