Mondovì, badante a processo per circonvenzione d’incapace

Andava a fare le pulizie e dava una mano nell’accudire una pensionata di Mondovì ogni giorno. Trovandosi in difficoltà economiche, avrebbe chiesto in prestito all’anziana 50mila euro, che questa le concesse. Non così sarebbe andate le cose secondo la Procura, per la quale la badante, B.B. italiana, a processo davanti al tribunale di Cuneo per circonvenzione d’incapace, avrebbe approfittato di un momento di debolezza della datrice di lavoro, classe 1932, per farsi dare la somma di denaro. I famigliari della presunta vittima si sono costituiti parte civile.

I fatti si riferiscono agli anni 2010-2014. Il marito dell’imputata, difesa dall’avvocato Thomas Bassino, aveva raccontato che in quel periodo la moglie, disoccupata dopo che la casa di riposo a Lurisia aveva chiuso, “andava dalla signora tutti i giorni e avendo bisogno, aveva chiesto in prestito 50 mila euro. Volevamo restituirglieli, ma io ero in attesa di pensione e mia moglie era senza redditi e non potevamo farlo. Poi abbiamo saputo della denuncia e ci fu consigliato di aspettare a darglieli indietro”.

Nell’udienza odierna ha testimoniato il medico di famiglia della pensionata: “Dopo aver subito due interventi per un carcinoma, anche se era apatica, dormiva spesso e aveva perso interesse per qualsiasi cosa, era comunque pienamente lucida e presente a se stessa. Capiva e valutava perfettamente le cose”. La dottoressa aveva anche conosciuto la badante: “L’anziana me l’aveva presentata come una cugina. Solo successivamente, quando la B. venne presso il mio studio per un problema di salute, mi disse che in realtà lei era la badante, ma la signora si vergognava di dire che ne aveva bisogno”.

A complicare il quadro ci sarebbe anche un assegno di 10 mila euro intestato ad una delle tre figlie della coppia, che però non era la stessa ragazza che avrebbe aiutato la madre nelle faccende di casa presso l’abitazione della pensionata.

L’anziana, che quando era stata ascoltata in sede di indagini aveva ammesso trattarsi di un prestito, anche se poi aveva aggiunto che in quel periodo era un po’ confusa, aveva però denunciato B.B. per la scomparsa di alcuni gioielli, nascosti nel congelatore, sostenendo che quello era un nascondiglio che solo la badante conosceva.

Il giudice, dopo aver la richiesta presentata sia dal pm che dai famigliari per una perizia sullo stato di circonvenibilità della pensionata all’epoca dei fatti, ha rinviato l’udienza per la discussione al 17 febbraio 2020.