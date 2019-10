Roreto di Cherasco, autoarticolato si rovescia in una rotatoria

Traffico rallentato in zona Roreto di Cherasco, a causa dell’incidente che intorno alle ore 11 di oggi, lunedì 7 ottobre, ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di frumento, andato a rovesciarsi sulla rotatoria posta presso l’ingresso della tangenziale braidese, poco distante dai Magazzini Musicali Merula.



Dai primi riscontri in nostro possesso l’incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi e le condizioni del conducente non sarebbero tali da destare preoccupazione.



In suo soccorso sono intervenuti gli uomini dell’Emergenza sanitaria 118 e due squadre di Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba e dal Distaccamento Volontari di Bra.



L’autoarticolato ha occupato solo parzialmente la carreggiata, per cui sul posto è possibile il transito, che però subisce comprensibili rallentamenti. Ulteriori disagi saranno possibili per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.