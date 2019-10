Barche nuove sì o barche nuove no?

Pensate davvero che una barca nuova sia la modalità di acquisto migliore? Vi sbagliate, e di grosso. Ancora oggi succede un qualcosa di spiacevole: gli acconti consegnati per una barca nuova spesso spariscono con la nostra barca dei sogni.

Per nostra fortuna esistono degli elementi per scoprire se il cantiere da noi scelto per l'acquisto della barca nuova è affidabile o meno. Vediamoli subito.

Tutto ciò che devi sapere sulle barche nuove

Per avere informazioni basterà chiedere a persone del mestiere. Se un cantiere non paga fornitori e dipendenti, beh, è molto probabile che non vedremo mai la nostra barca.

Spesso, il termine “One-off” è utilizzato in maniera impropria. Non deve quindi indicare che il cantiere in questione è alle prese con una prima costruzione perché vorrebbe dire che manca l'esperienza. Allora meglio domandare quante barche sono state costruite fino a quel momento.

Se già stai sognando la tua imbarcazione nuova e ti vedi già sotto al tendalino barca , aspetta un attimo perché non è ancora finita. Esiste infatti un parametro importante: la differenza tra marchio e ragione sociale. Non vuol dire che se un marchio è presente da anni anche l'azienda che gli sta dietro lo sia. Spesso succede che l'azienda cambia ragione sociale per motivi di fallimento. Quindi informiamoci.

Il termine “affare” dovrebbe avere per noi lo stesso significato di quello “peste”. Certo, potremmo anche essere fortunati, ma facciamo sempre molta attenzione al suono di questa parola e prendiamoci sempre il tempo per informarci.

Un cantiere nautico serio fa pubblicità ed è sempre presente ai saloni espositivi.

Infine, per avere informazioni affidabili, possiamo sempre effettuare una visura per conoscere la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni. Dalle informazioni commerciali possiamo infatti vedere se vi sono decreti ingiuntivi o protesti bancari. In questo caso meglio lasciar perdere, anche a costo di metterci più tempo per trovare la barca dei nostri sogni.

La barca, uno gommone o uno yatch sono, per certi versi, come una casa che galleggia. L'investimento, chiaramente proporzionato alle nostre possibilità, merita tutta la nostra attenzione. Per questo, se il cantiere ha una delle carenze o difetti che abbiamo elencato sopra, non lasciamoci guidare dalle emozioni, ma dalla testa.

Seguendo i semplici consigli di cui sopra, potremo essere sicuri di poter trascorrere la prossima stagione felici, in mare, degustando un drink all'ombra del tendalino della nostra barca nuova.