Gli Italiani risparmiano online grazie ai codici sconto e coupon

Un’indagine condotta da Piucodicisconto.com ha evidenziato la crescita esponenziale che ha visto oltre sei milioni di italiani approfittare delle tante opportunità offerte da codici sconto e coupon. Un successo che era difficile prevedere sulla base dei risultati del 2018, un anno in cui a scegliere gli sconti promozionali erano stati circa quattro milioni.

La stessa indagine ha anche fornito una stima geografica e temporale, rilevando che sono stati milanesi, romani e napoletani coloro che hanno optato più frequentemente per i buoni disponibili su riviste e siti specializzati. Ma questa interessante opportunità non è stata ignorata neppure da torinesi, bolognesi ed abitanti di molte altre grandi città, che se ne sono serviti per acquistare di tutto. Dai beni di consumo più diffusi ad oggetti di grande valore la caccia ai codici sconti ha fatto registrare un incremento del 50% rispetto al 2017. In una classifica regionale la Lombardia occupa il podio d'onore, seguita da Lazio e Campania. Nell'ultima posizione si trova invece il Molise, con soli 5.000 buoni sconto utilizzati nel corso del 2018.

Per quanto riguarda le occasioni in cui i codici sconto sono stati utilizzati la prima posizione spetta senza dubbio al Black Friday. L'appuntamento tanto atteso da centinaia di utenti ha fatto infatti registrare una media nazionale di un milione di buoni sconto utilizzati per acquistare capi di abbigliamento, accessori moda, oggetti per l'arredamento e prodotti tecnologici. L'evento, che come sappiamo si tiene il giorno successivo a quello del Ringraziamento, è stato nel 2018 teatro di una vera e propria corsa per accaparrarsi i codici sconto migliori. Per quest’anno ci si aspetta un’ulteriore crescita di interesse per questo evento, infatti potete già trovare disponibile la pagina dedicata al Black Friday 2019 , dove poter trovare le migliori offerte e negozi che partecipano all’iniziativa.

Non sono sfuggiti alla caccia allo sconto neppure i codici pensati per il Cyber Monday, ovvero il lunedì che segue il weekend del Black Friday ed è dedicato esclusivamente ai prodotti tecnologici. Sempre secondo la stima fatta da Alberto Reghelin, CEO e fondatore di Piucodicisconto.com, il lunedì cibernetico ha visto impegnati all'acquisto di prodotti contemplati nei vari codici sconto messi a disposizione dalle aziende, circa 180 mila utenti.

Una crescita discreta si è avuta anche in occasione dei saldi online, con 240 mila utenti alla ricerca del capo di abbigliamento o delle calzature perfette a prezzi scontatissimi.

Quanto registrato nello scorso anno, sempre secondo Alberto Reghelin, fa intravedere una costante crescita nel tempo che interesserà senz'altro anche il 2019. Il codice sconto è infatti un incentivo importante per i potenziali clienti e sono sempre di più le aziende che scelgono di affidarsi a questa idea innovativa per portare a casa risultati positivi in un mercato che dimostra di essere ad oggi davvero in netta crescita.

Quante volte sul web è capitato di imbattersi in codici sconto e promozioni che poi si sono rivelate in realtà fasulle o comunque prive di un beneficio reale per l'utente finale? In un Paese come il nostro, in cui l'età media è piuttosto alta, superare la diffidenza e lo scetticismo che circonda gli acquisti in rete non è affatto facile. Ecco perché un portale come Piucodicisconto.com che fornisca una garanzia sulla autenticità delle offerte, è veramente indispensabile per far nascere nel cliente finale il desiderio di procedere con gli acquisti online.

Sempre dati alla mano, avere a disposizione un buono sconto aumenta di sei volte la possibilità di spingere l'utente finale all'acquisto di un determinato prodotto. Per questo quasi tutti i big del settore prevedono la possibilità di inserire un codice sconto nel carrello.