MINDFULNESS: serata di presentazione gratuita a Mondovì

Molto spesso la vita quotidiana è connotata da stress e affanno per le troppe cose da fare; la difficoltà a gestire i ritmi di vita sempre più incalzanti può dare vita a sintomi specifici, come la diminuzione delle capacità di attenzione e di memoria, l’insonnia, dolori fisici, emicranie, fino a raggiungere stati di ansia e depressione, alimentati da un circuito di pensieri negativi su noi stessi e sul mondo circostante. Tutto questo può riversarsi sulle nostre relazioni affettive rendendoci iperattivi e nervosi con le persone che amiamo.

La Mindfulness ci permette allora di fermarci e prendere visione e consapevolezza dei nostri meccanismi mentali ed emotivi che sono alla fonte del nostro malessere, interrompendoli e depotenziandoli.

Mindfulness infatti significa consapevolezza, ovvero capacità di prestare attenzione a ciò che accade, dentro e fuori di noi, nel momento in cui sta accadendo. Uno stato mentale che ci permette di sviluppare le nostre capacità di osservazione e attenzione a noi stessi, prendendo coscienza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, per imparare a gestirle meglio e a non esserne sopraffatti.

Il percorso è interamente esperienziale e si articola in otto incontri settimanali di due ore, il giovedì dalle 20 alle 22, a partire dal 17 ottobre presso la Sala dell’Albergo dell’Accademia, in via F. Gallo, 3. La conduzione sarà a cura della dr.ssa Roberta Peano, psicoterapeuta, esperta in Mindfulness Clinica secondo il modello del Core-Process e dalla dr.ssa Ilaria Vanni, psicologa, specializzata in Mindfulness in Relazione secondo il modello del Core-Process.

E’ prevista una serata di presentazione gratuita che avrà luogo giovedì 10 ottobre alle 21.00 negli stessi locali.

