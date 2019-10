Ponzalino Arredamenti di Saluzzo regala un ottobre caldo di Occasioni

Ponzalino Mobili, “pregiata azienda artigiana” come fu definita dal testo originale del volume dell’edizione Cuneo Provincia Granda ed Operosa, ha deciso di riservare ai propri clienti, ed ai nuovi che vorranno sfruttare questa opportunità, una vantaggiosa vendita di fine serie, su mobili sia classici che moderni.

55 anni di attività, ben tre generazioni nel campo dell’arredamento, hanno condotto questa Azienda ad essere oggi una realtà dalla provata serietà e professionalità, sempre attenta alle novità del design ma coniugate all’esperienza che proviene dalla tradizione del falegname. Costantemente un passo avanti nelle proposte di qualità al giusto prezzo.

E proprio in questa occasione di vendita promozionale sarà possibile, per chi non conosce ancora questa realtà, di decidere una visita allo show room in Via Circonvallazione 3 a Saluzzo.

Chissà che non sia l’occasione giusta per trovare quel mobile che tanto si desiderava ad un costo più conveniente, o magari essere di ispirazione a giovani coppie che stanno mettendo su casa così da poter aggiungere quell’elemento di arredo che mancava per completare il loro ambiente.

Si potranno inoltre ammirare tutte le linee di arredo esposte e valutare i tanti servizi offerti, a partire dalla consulenza, al rilievo delle misure e progettazione dell’ambiente alla consegna del prodotto e al suo montaggio, con eventuali modifiche su misura, fino all’assistenza post vendita o a eventuali nuove integrazioni.

Una garanzia che solo una ditta come Ponzalino, radicata nel territorio può assicurare per chi ama la tranquillità della propria casa.







Ponzalino Arredamenti - Via Circonvallazione, 3 - Saluzzo (CN) - Tel 0175.42113

http://www.ponzalinomobili.com/