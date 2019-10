Cuneo: a Spinetta torna lo Yepp Music Festival

Il 12 ottobre all' ASDC di Spinetta (via Roata Canale, 14, Cuneo) si terrà la seconda edizione dello Yepp Music Festival: un evento organizzato dai ragazzi del gruppo giovani che partecipano al progetto Yepp.

Nel cuneese i comuni coinvolti sono sei: Cuneo, Castelletto Stura, Beinette, Margarita, Montanera, Morozzo e l'obiettivo è quello di coinvolgere, tramite il lavoro degli educatori della cooperativa Emmanuele e Momo, un numero sempre più crescente di giovani tra i 15 e i 26 anni in percorsi di cittadinanza attiva.

Nello specifico, l'evento consisterà in una competizione tra 3 dj emergenti, precedentemente selezionati da un gruppo di 12 iscritti che, giudicati da una giuria esperta, composta da Bainotti Francesco, Giudici Gabriele (presidente di Giuria), Fabrizio Molineri e Mariano Ramirez.

I concorrenti potranno aggiudicarsi, in base alla posizione in classifica, tre buoni spendibili in acquisto di attrezzature musicali presso il negozio Fuori Tempo di Cuneo rispettivamenti di 600 euro, 200 euro e 100 euro.

La serata inizierà alle 19:30 con un apericena organizzato dall’ASDC di Spinetta accompagnato da un intrattenimento musicale a cura del centro aggregativo la Pulce D’Acqua di Cuneo, a partire dalle 20.30 lasceremo poi lo spazio alla sfida tra i tre dj finalisti e la serata si concluderà con il dj set finale di Gabriele Giudici.